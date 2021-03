Batista a Carbajal: “No ofenda a la familia del doctor Enrique Servián”

La diputada provincial justicialista, Margarita Batista refutó las declaraciones del diputado provincial Ricardo Carbajal quien cuestionó el plan de vacunación que lleva adelante la provincia, utilizando como eje el lamentable deceso del Dr. Enrique Servían, director del centro de salud del barrio Toba de Clorinda.

Batista consideró que las expresiones del legislador son fruto de su irresponsabilidad, desconocimiento, y falta de empatía “intentando denostar el plan de vacunación de Formosa”.

Indicó que de esta manera el legislador utiliza una situación muy triste, como la muerte del doctor Enrique Servían, que afecta a la familia, los médicos, la comunidad, los integrantes del Equipo de Salud, y compañeros en general.

Dijo que Carbajal “Maliciosamente pretende echar culpas al Estado por no haber vacunado al profesional” y agregó que “Sin embargo, cuando le correspondía la vacuna, aún no estaba autorizada –la Sputnik V- para mayores de 60 años, y luego la infección le llegó, lastimosamente, antes de su momento para vacunarse”.

Indicó que “estas aseveraciones malintencionadas y utilizando a una persona que no se puede defender, de Carbajal hablan muy mal no solo de su condición política sino también humana”.

Detalló que el plan de vacunación contra el COVID-19 que se realiza en todo el territorio de la provincia de Formosa, se trata de una estrategia que se rige por un marco ético que incluye el principio de equidad, con una base técnica sólida, coordinada, participativa y multisectorial.

Asimismo manifestó que debido a la disponibilidad gradual de dosis de vacunas y las aprobaciones de las vacunas a cargo de ANMAT por grupos etarios de quienes la van a recibir es necesario establecer un orden de prioridad de los grupos de población a vacunar en cada una de las etapas establecidas.

Puntualizó que en la primera etapa de vacunación se abocó a la población priorizada, entendiendo como tal los y las trabajadores y trabajadoras de la salud, y al personal estratégico, fundamentalmente fuerzas de seguridad, personal docente y no docente menores de 60 años en principio.

Se continuó con la comunidad, iniciando adultos mayores, con descenso paulatino de las edades, priorizando las localidades y/o departamentos con un número significativo de casos y circulación comunitaria del virus. Es decir para la selección de prioridades se recurre a un criterio estrictamente epidemiológico.

Informó que las vacunas se reciben por etapas y que esta situación no es exclusiva de Formosa ni Argentina, también está ocurriendo en el resto del mundo. “Hay países que han comprado más vacunas que la población que tienen, otros han secuestrado cargamentos de vacunas destinadas a otros países” destacó.

Con respecto a esta situación dijo que “esto nos llama a la reflexión, en situaciones límites, como las que enfrentamos en pandemia, se expresan las peores miserias del ser humano: mezquindad, avaricia, falta de empatía y ansias de poder”.

Y agregó que “pareciera que para el diputado Carbajal todo vale cuando se trata de un voto” y dirigiéndose a él le dijo que se “equivoca en lo que escribe, en lo que dice, en lo que afirma. No falte a la verdad, sus afirmaciones son una falacia, no ofenda a la familia del profesional. Respete su Memoria” pidió.

Finalmente le recomendó que “consulte a personas formadas e informadas, como ya dije una vez no es grave no saber, lo grave es no saber y no querer aprender. Mucho más es mentir, recuerde siempre que un cargo no hace a la persona, pero una persona puede hacer al cargo”.