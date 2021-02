Se registraron ESAVI mínimas sólo en el 4,5% de las vacunas aplicadas

Alejandra Bontcheff, médica infectóloga, informó en el parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, sobre el estado de situación del resultado de las vacunas y lo esperable con respecto al control de los ESAVI (Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación), es decir cualquier reacción que pueda aparecer posterior a la vacunación.

Este trabajo de vigilancia de las notificaciones en forma pasiva es realizado por el área de Seguridad y Vacuna del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano. En tanto la profesional comunicó que desde el inicio de la campaña de vacunación de Sputnik V, en la provincia de Formosa, se han aplicado 8.551 dosis. Y han notificado un total de 15 establecimientos, (14 públicos y 1 privado).

Se registraron 385 ESAVI, lo que sería un 4,5% del total de dosis aplicadas. El 98% de los casos estuvieron relacionados a la vacuna, es decir 378. De estos, el 40% (155 personas) fueron reacciones locales, tales como dolor, inflamación y dolor en el brazo donde fue aplicada; el 37% (141) fueron síntomas pseudo gripales, como la fiebre, decaimiento, dolor corporal con una duración aproximada de 48 horas, que ceden con la toma de inflamatorios.

Siguiendo la misma línea, el 8% (31) tuvo síntomas gastrointestinales, como vómito, diarrea y nauseas; el 6% (23) sintió dolor de cabeza; 2% (8) padeció erupciones; el 4% (17) han tenido síntomas aislados, como escalofrío, prurito, mareos, hormigueos, fiebre, todos como únicos síntomas.

Asimismo, la especialista declaró que también hubo eventos coincidentes, que se trata de enfermedades que trascurren en el momento que la persona fue vacunada. Dos de estos, fueron casos que se dieron en la localidad de Clorinda, ambos por infecciones de COVID-19. Se trató de pacientes asintomáticos que se vacunaron y posteriormente, por un control de búsqueda activa de casos se han hisopado, arrojando resultado positivo.

Además, un caso de una persona hipertensa que hizo una crisis hipertensiva y otro de estomatitis herpética que venía gestándose y recrudeció con la vacunación.

Hay un evento en análisis, se trata de una trombosis venenosa profunda de un paciente de 25 años, que está “respondiendo bien”, sin embargo, se continúa con el seguimiento del mismo.

Bontcheff manifestó que “también hemos tenido algunos errores programáticos que se relacionan, con la vacunación en mayores de 60 años (1 persona), en embarazadas (2 personas), madres en periodo de lactancia (1 persona), e inmunosuprimido (1 persona).

En cuanto a nivel nacional, desde la CONASEVA (Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas) se informó que las 24 provincias han notificado ESAVI al SIISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria de Argentina). De los cuales el 99,4% fueron leves y moderados y 106 eventos (0,55%) requirieron hospitalización con una recuperación completa.

Informes correspondientes a otros países

Estados Unidos reportó la tasa de ESAVI de las dos vacunas utilizadas en el país, la aplicación de Pfizer BioNTech arrojó un número de 60,1 de cada 100 mil dosis aplicadas, mientras que Moderna solo un 12,2. Las mismas fueron suministradas en el Reino Unido, reportando una tasa de 400 de cada 100 mil dosis designadas.

Nuevos lineamientos para la vacuna Sputnik V

La profesional indicó que anteriormente se consideraba que la lactancia y el embarazo eran contraindicaciones absolutas para la aplicación de dicha vacuna. Sin embargo, ahora, teniendo en cuenta lo aplicado hasta el momento, si se trata de un personal estratégico, tal como el de salud, es recomendable la inoculación.

También aclaró que “es muy importante para aquellas personas que se están vacunando, saber que no podemos aplicar otra vacuna en forma simultánea o con 14 días de diferencia, no porque haya una contraindicación, sino porque todavía no hay evidencia de que pueda generar una reacción inmunogenica protectora adecuada”.

Y concluyó: “Hasta el momento ninguna vacuna sigue siendo 100% efectiva, estas no van a evitar que nos infectemos, si van a evitar que nos enfermemos en forma moderada o grave, van a disminuir la mortalidad”, al mismo tiempo que recomendó seguir tomando las medidas de prevención indicadas, para continuar con este estatus sanitario.