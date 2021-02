Jarzynski repudió los desprecios sistemáticos hacia los formoseños

El intendente de Ibarreta se refirió a la visita de legisladores nacionales de la oposición y a la puesta en escena de los locales, “Fue un gran circo montado para reforzar la idea que siempre tuvieron de Formosa”.

“Nada nuevo bajo el sol, es la frase que puede sintetizar la fugaz visita de los opositores. Vinieron a mostrar lo que son y lo que sienten. Tal vez, trataron de ocultarlo en algún momento, pero a la larga salió el verdadero sentimiento que tienen sobre Formosa y sobre los formoseños”, indicó Adán Jarzynski.

Respecto a la expresión de que en el país muere gente trabajando para que la provincia mantenga el estatus sanitario, Jarzynski sostuvo que “Wolf representa lo más repugnante del pensamiento unitario. Son los que siempre se creyeron el ombligo del país y que nos consideraron inviables. Creen que nosotros somos inoperantes como ellos, pero se equivoca, acá hay conjunción de pueblo y gobierno que unido y organizado que trabaja en el desarrollo de Formosa. Lo que dijo no es nuevo, desde siempre pensaron lo mismo sobre nuestra tierra y su gente”.

“Vinieron con la bandera de paladines de la escucha y en la rueda de prensa se les cayó la careta; ante la pregunta de trabajadores de la prensa local que no fueron a adular su visita, o no respondieron o fueron capaz de hacer caras despectivas o señas violentas. No pueden tapar el sol con la mano: son y serán intolerantes, sinvergüenzas, altaneros, centralistas, mentirosos y caraduras”, atacó el jefe comunal.

Además, agregó “Pero lo más triste de toda esta novela armada, es que los propios hijos de esta tierra, que tienen el acompañamiento electoral de una minoría de nuestra provincia, aplauden como focas estas agresiones al pueblo entero de Formosa. Porque el desprecio de Wolf no a un sector, fueron disparos de odio hacia todos”.

Adán Jarzynski dijo que “cuál será la altura moral con la que miembros y seguidores del gobierno de Macri que fue el más claro ejemplo de lo que no se debe hacer para gobernar a un país, vengan a la provincia con mejores indicadores sanitarios a querer ofrecerse de garantes. Garantía es defender la salud y la vida, pero ellos no lo entenderían jamás”.