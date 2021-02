Fernández Patri: “Se reactiva el turismo en Herradura”

El diputado nacional, Ramiro Fernández Patri, vicepresidente de la Comisión de Turismo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, se reunió con el intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder, el Presidente de la Asociación de Cabañeros de Herradura, Gilberto Bandeo y el Dr. Pablo Miño, integrante de dicha Asociación para acordar la metodología de funcionamiento del turismo en la localidad. En ese marco, Fernández Patri afirmó: “Se reactiva el turismo en Herradura. Fortaleciendo las instancias de diálogo, con el Intendente Heizenreder y los representantes de la Asociación de Cabañeros nos pusimos de acuerdo en la metodología de funcionamiento del turismo en Herradura e invitamos a los formoseños a visitar nuestra villa turística en este tiempo de vacaciones.”

“A partir de la decisión del Consejo Integral del Covid, que estableció que desde el día 3 de febrero volvían todas las actividades que estaban habilitadas previo a la fase 1 en Ciudad de Formosa, ya están funcionando todas las cabañas y en general toda la actividad turística en Herradura. Esto nos da mucha esperanza porque el 70% de la actividad económica depende del turismo, señaló Fernández Patri.

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Cabañeros de Herradura, Gilberto Bandeo subrayó la importancia de esta reunión conjunta entre el sector empresarial y el sector gubernamental porque significa una visión integral con unidad de criterios. “Hay un alto porcentaje de personas que viven a la par de la actividad en los alojamientos, como son los micro emprendedores del lugar, con lo cual, si los turistas encuentran un lugar seguro, libre del virus, ellos también crecerán.”

Para finalizar, Bandeo agregó: “Hemos acompañado todas las medidas que se tomaron para hacer frente a la pandemia pero también queremos que se sumen a este acompañamiento del empresariado, la comunidad, que sea una responsabilidad colectiva.”

En cuanto a los requisitos para ingresar a Herradura, las personas que provengan de los departamentos Ramón Lista, Matacos, Clorinda y Ciudad de Formosa deberán presentar PCR negativo y permiso de circulación para ingresar a la ciudad. Mientras que las personas que provengan de localidades que no tengan circulación viral deberán presentar una constancia policial del lugar que proceden y permiso de circulación para ingresar a la ciudad. Cabe destacar que los turistas no deberán presentar otro pcr negativo a la hora de regresar a sus hogares (aún quedándose más de 7 días en Herradura), el mismo sólo se pedirá para el ingreso a la localidad, porque regresan de una localidad donde no hay circulación viral.

En ese sentido, el Intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder destacó que para los niños el estudio de pcr es sublingual, un procedimiento mucho más sencillo que el hisopado y agregó: “Ambos procedimientos son fáciles y ágiles de hacer en la provincia, lo que nos da esperanza para reactivar la actividad turística en Herradura.”

El Dr. Pablo Miño, integrante de la Asociación de Cabañeros, remarcó la importancia de este diálogo y sobre todo la oportunidad que significa para ellos volver a trabajar. “Lo importante es que estamos dialogando sobre la forma en la que vamos a volver a trabajar. Eso para nosotros es una gran oportunidad porque damos trabajo a mucha gente en forma directa y forma indirecta,” finalizó.