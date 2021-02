“El primer derecho humano que se resguarda en Formosa es la vida”

“El camino para cuidar la salud de los formoseños no son los ataques mediáticos”, manifestó el licenciado Marcelo Kremis, administrador general del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), advirtiendo que desde sectores opositores y algunos medios porteños “intentan destruir lo que hace Formosa, generando en la sociedad la idea de que todo es algo negativo”.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el funcionario explicó que “en Psicología se denomina perversión cuando se transforma algo bueno en malo”.

“Esa es la actitud de ciertos sectores” de la oposición y algunos medios de comunicación porteños, los que “intentar pervertir la situación sanitaria en Formosa”, ya que “necesitan transformar todo lo que nos ayuda, las medidas sanitarias que adoptó el Gobierno provincial para cuidar nuestra salud y la vida, a través de sus incesantes campañas mediáticas y las distintas operaciones que realizan”.

A su entender, desde el centralismo de la CABA y los medios concentrados “buscan transformar en negativo las medidas sanitarias que se han tomado en Formosa y que han demostrado su efectividad”.

Los resultados exitosos en materia sanitaria en la provincia “son objetivos, no se trata de una opinión, sino de datos que nos muestran la realidad de cuál es el estatus sanitario de Formosa”, expresó categórico.

Cuestionó así el licenciado Kremis que “en vez de reconocer, valorar, cuidar y apoyar, por el contrario intentan destruir lo que hace Formosa, generando en la sociedad la idea de que todo es algo negativo”.

No obstante, hizo notar que “esto no hace mella en las políticas públicas del Gobierno provincial dirigidas por nuestro gobernador Gildo Insfrán, quien está muy firme en la decisión y ya expresó que no le importa el rédito político que le signifique, sino que seguirá apuntando firmemente al cuidado de la salud y la vida de la población”.

“Desde nuestro sector, la salud mental, continuaremos aportando nuestro granito de arena para ayudar a las personas que se encuentran transitando las distintas situaciones, ya sea en los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), los Centros de Atención Sanitaria (CAS), el Hospital Interdistrital Evita y en todos los lugares que se han dispuesto para el cuidado de la salud en esta pandemia en la provincia”, agregó.

Interés electoral

Seguidamente, el titular del IAPA marcó a esta Agencia que existe “algún interés político” detrás de los continuos ataques a Formosa, en el intento de “aprovechar esta circunstancia en un año electoral”.

Sostuvo que “más allá de las causas y las motivaciones, me parece que lo que más interesa son los efectos y los mismos tienen que ver con pervertir la idea de que el cuidado de la salud y la vida es algo malo y que por encima de ello está la libertad individual”.

Esa concepción errada, alertó, “nos pone en serio riesgo y atenta contra todos los logros que durante este tiempo se han podido alcanzar”.

DDHH

Asimismo, al hacer referencia a la reciente visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, a la capital formoseña, enfatizó que “tenemos muy en claro que el primer derecho humano que se resguarda en Formosa es la vida y luego la salud”.

“Como en toda intervención en una emergencia o urgencia, esto implica ciertas restricciones como hemos tenido en este tiempo, en la circulación o las actividades habilitadas, pero todo ello es en el marco de una acción estratégica de política sanitaria para resguardar la vida y la salud”, esclareció.

Comentó que de la comitiva que acompañó al secretario Pietragalla en Formosa formó parte el director nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Leonardo Gorbacz, “un colega muy reconocido en el ambiente de la Psicología y la salud mental, ya que es uno de los creadores de la Ley Nacional de Salud Mental y un gran promotor dentro de las prácticas del resguardo de los derechos humanos”.

“Tuve la oportunidad de conversar con él durante esta visita, le fuimos explicando nuestro trabajo y fue dialogando además con las personas que estaban en los distintos centros, verificando todo lo que le contamos”, dijo.

En ese sentido, contó que Gorbacz “se mostró gratamente sorprendido y se llevó una buena impresión, felicitándonos por este trabajo, el cual pareciera que ante la magnitud del problema es poco, pero cuando una persona que está pasando un mal momento y es escuchada, acompañada y atendida en todas sus necesidades todo eso es muy importante de destacar”, concluyó.