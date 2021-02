Donar sangre para salvar vidas

Insisten en tomar conciencia sobre la importancia que tiene la donación de sangre para nuestros semejantes que la necesitan.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, recuerda a la comunidad la importancia de donar sangre de manera voluntaria y habitual, como un acto generoso con el prójimo, capaz de mejorar la salud y la calidad de vida de muchas personas.

La donación de sangre puede realizarse en las postas ubicadas en los hospitales públicos, tanto de la capital como del interior, donde además de recibir a los donantes en los horarios y días establecidos para tal fin, se organizan también colectas masivas de extracción con grupos de voluntarios.

El Centro Provincial de Hemoterapia y el Programa Provincial Sangre Segura, dependientes de la cartera sanitaria provincial, recuerdan que en este tiempo de pandemia, se acentúa la importancia de la donación de sangre como un acto necesario y sublime de amor, hacia cientos de personas que esperan por este líquido vital para continuar sus tratamientos, e inclusive, para salvar sus vidas.

“La sangre no se compra ni se fabrica. Es un líquido vital irremplazable. Para algunos enfermos es un medicamento primordial y los seres humanos somos los únicos proveedores. Por este motivo, es importante que cada uno de nosotros valoremos y consideremos tomar la decisión de ser donantes”, recalcó la referente del Programa Provincial Sangre Segura, bioquímica Griselda Salinas.

Los componentes sanguíneos son requeridos en situaciones como accidentes, cirugías, trasplante de órganos, tratamientos oncológicos y pacientes con quemaduras graves, entre otros casos que pueden mencionarse.

Una sola unidad de sangre con 450 mililitros que se extrae a cada donante “puede salvar hasta cuatro vidas”, subrayó Salinas. Y señaló que las transfusiones de sangre, dividiéndola en sus hemocomponentes (productos sanguíneos), ayudan a salvar a millones de personas cada año, “mejorando su estado de salud, y aumentando la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales, ya que permiten que se puedan realizar procedimientos médicos y quirúrgicos complejos”.

Al respecto, hizo notar que a pesar del avance de la ciencia, aún hay muchos mitos acerca de la donación de sangre. En ese sentido aclaró, una vez más, que “rondan muchos mitos que no son ciertos. Donar, no adelgaza, no engorda, no tiene contraindicación alguna y tampoco es cierto que es necesario estar en ayunas para hacerlo”.

Requisitos

Las personas que tenga la voluntad donar deben: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y concurrir con DNI. Desayunar o almorzar alimentos bajos en contenido graso, tales como: mate, te, café, cocido con leche, frutas, antes de la donación. No ingerir bebidas alcohólicas por 48 horas antes.

No tener ninguna enfermedad que pueda ser transmitida por la sangre como lo son las virales HIV, Hepatitis B, C, Chagas, Brucelosis, entre otras. No haber sido transfundido en el último año, Si se tiene tatuajes, perforaciones o cirugías se deberá consultar previamente. En caso de tener dolores solamente ingerir paracetamol y consultar.

Ir a donar

Los interesados pueden acercarse a donar a las siguientes postas de donación:

*Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad, lunes a viernes de 08.00 a 13.00 horas. Sábados, domingos y feriados de 08.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas.

*Hospital Central: lunes a viernes de 7.30 a 10.30 horas y de 14.00 a 16.00 horas.

*Hospital de la Madre y el Niño: lunes a viernes de 7.00 a 11.00 horas.

*Hospital Distrital 8 (circunscripción cinco): lunes a viernes de 7.00 a 12.00 horas y de 14.00 a 18.00 horas.

En el interior, en los hospitales distritales de Clorinda, Laguna Blanca, Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Ibarreta, Pirané, El Colorado, donde deberán acercarse a los bancos de sangre para consultar sobre los días y horarios disponibles para la donación.