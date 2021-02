Coronavirus: Indican qué hacer en caso de presentar síntomas asociados al virus

A pesar de ser la provincia argentina con menos contagios y fallecidos, los especialistas instan a acudir a la consulta médica inmediata en caso de advertir síntomas

Según el último reporte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, en Formosa fueron confirmados hasta la fecha, poco más de 1250 casos positivos a coronavirus y 17 personas fallecidas desde principios de la pandemia.

Más allá de las cifras que acusan el sostenimiento de un favorecido status sanitario, en el contexto nacional y regional, impulsado por el Gobierno de la provincia, desde el Ministerio de Desarrollo Humano recuerdan que esta enfermedad viral puede manifestarse de manera leve, moderada o grave, provocar complicaciones, secuelas e incluso la muerte. Y que afecta, de manera especial, a las personas adultas mayores y a las que presentan patologías denominadas crónicas.

En ese sentido, recordaron que ante la presencia de estos síntomas: fiebre alta, igual o mayor a 37.5º, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dificultad respiratoria (ahogo), dolor muscular, dolor abdominal, vómitos y/o diarreas, pérdida repentina del gusto o el olfato, es necesario hacer la consulta médica inmediata en el hospital o centro de salud más cercano al domicilio. O bien llamar a la línea telefónica 107.

Frente a la pesquisa de alguno de los mencionados síntomas, es importante también autoaislarse, permanecer en la casa hasta tanto se recibe la adecuada indicación médica. No automedicarse y evitar el contacto con otras personas, salvo las que integran el equipo de salud.

Por otra parte, recomiendan continuar estrictamente con las medidas de prevención que se vienen difundiendo desde la aparición del virus en el mundo, entre las cuales se destacan: el lavado de manos frecuente con agua y jabón, el uso del barbijo al salir de la casa y el distanciamiento social (mínimo de dos metros entre una persona y otra).

Asimismo, es importante no tocarse la cara (nariz, boca, ojos). Usar alcohol en gel para higienizar las manos cuando no se tiene a mano agua y jabón para el lavado y cuando la suciedad no sea visible. Toser y estornudar en el pliegue interno del codo o sobre un papel descartable y luego arrojarlo al basurero.

Desinfectar los objetos y superficies de uso común (mesadas, mesas, teléfonos, teclados, perillas de luz, picaportes y similares) con soluciones de alcohol, lavandina, detergente, jabón u otras indicadas por las autoridades sanitarias. Ventilar diariamente los ambientes.

Evitar reuniones con personas que no son las convivientes, más aún en espacios cerrados. No compartir vajilla, cubiertos, mate, tereré, ni elementos de uso personal como toallas, repasadores y similares.

Concluyeron reiterando que “cuidarse uno mismo es cuidarnos entre todos, es cuidar a los demás. El virus se mueve con nosotros, llega a otras personas a través de nosotros. Por lo tanto, si queremos resguardar la salud de nuestros seres queridos, es imprescindible cumplir con las medidas para disminuir lo mayormente posible, el riesgo de contagio”.