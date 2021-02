Bibolini anunció tres nuevas internaciones en el Hospital Interdistrital Evita por COVID 19

Actualmente son 116 personas las que cursan este cuadro viral en la provincia.En el parte de prensa de este sábado del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el médico infectólogo, Julián Bibolini, informó que actualmente son 116 personas las que se encuentran cursando la infección por coronavirus. Entre ellas, 32 permanecen internadas en el Hospital Interdistrital Evita y se registraron tres nuevos ingresos.De este grupo de 32, once se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva. Nueve de ellos, considerados como pacientes graves, requieren de asistencia respiratoria mecánica y dos, con cuadro moderado, no tienen necesidad de respirador, pero por sus comorbilidades y falta de oxígeno, se encuentran bajo seguimiento y control.Del total de los pacientes que cursan la enfermedad, Bibolini, indicó: “Los restantes, internados en sus domicilios, en CAS o en el hospital, se encuentran estables y su seguimiento y control es realizado por doctores y enfermeros”.“Esperamos tener más altas. Últimamente, hay pocas porque no se pueden dar las altas matemáticamente, dependen de la evolución clínica de cada paciente”, finalizó.