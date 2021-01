Romero: “El Modelo Formoseño sigue mostrando virtudes”

El presidente del Concejo Deliberante de Subteniente Perín, Luis Romero se expresó a favor de las políticas sanitarias que implementa la provincia de Formosa y destacó que se trata de “un exitoso Modelo con resultados envidiables, que la oposición no perdona a Insfrán”.

El edil respaldó las medidas adoptadas por Formosa frente a la pandemia que golpeó al mundo, “Gildo Insfrán desde siempre sostuvo que el Modelo Formoseño tiene como eje de sus políticas al hombre de carne y hueso, y claramente que ante una pandemia, lo que se pone en riesgo es la salud, por ende, lo que hay que defender a capa y espada es la salud y la vida. Eso se está haciendo en Formosa”.

“Como joven justicialista y con la enorme responsabilidad que me dieron mis compoblanos de ser legislador comunal, no puedo mostrarme tibio en esta gran cruzada en la que los resultados hablan por sí solos”, e instó a sus pares de toda la provincia a poner de manifiesto su postura en este momento. “Nuestro conductor nos dice que estos momentos no son para tibios. Por ello debemos militar por la salud y la vida desde nuestros lugares y desde las posibilidades que nos otorga la pandemia”.

Puente Lavalle

Explicó que en su Comuna, bajo la coordinación del intendente Diego Romero y la participación de distintos organismos, se trabaja desde los inicios de la cuarentena en el Puente Lavalle. “Nosotros tenemos en nuestra región uno de los ingresos al territorio provincial y con total compromiso nos abocamos a la tarea de llevar adelante férreos controles para ser una de las barreras sanitarias para contener la llegada del virus; además, dentro del pueblo se llevaron adelante medidas de prevención y concientización permanente”.

Luis Romero sentenció que “desde siempre, la oposición local muestra el lado más bajo de la política e intentan generar malestar para generar rédito político. Porque el objetivo de ese arco maléfico es sumar votos para ganar elecciones. Pero como no pueden-y estoy convencido que no podrán- utilizan a un mamarracho político como Lilita Carrió para que, en conjunto con un minúsculo grupo de diputados, mediaticen un proyecto de intervención federal”. Agregó que “todo se trata de un montaje replicado por los medios opositores y un ejército de trolls para intentar desestabilizar al territorio más exitosos en cuanto a resultados sanitarios se refiere. Eso es incontrastable”.

“Y la lamentable participación de los medios nacionales no es nueva. No perdonan que Gildo Insfrán haya sido el artífice de la unidad del peronismo argentino para volver a la presidencia y dejar atrás un gobierno que, entre miles de cosas a criticar, bajó de rango al Ministerio de Salud, dejó vencer vacunas, dejó sin medicamentos a jubilados, dio de baja programas de suma importancia a sectores con salud muy complicada, entre otras medidas sanitarias. Bueno, ellos son los que hoy hablan en contra de Formosa y de su gobierno que aplica medidas para defender la salud y la vida”, finalizó Luis “Lucho” Romero.