Solicitan a los usuarios de REFSA actualizar sus datos cuando se modifiquen situaciones personales o patrimoniales en sus hogares

Se concretó una -Reunión Informativa- en la Sede de la Defensoría del Pueblo, con Técnicos y Asesores de la Empresa Refsa S.A., abordándose diversas temáticas, sobresaliendo las relacionadas a las inscripciones en el RASE -Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía Eléctrica- que permite ordenar los subsidios según los aspectos socioeconómico de cada hogar, como así también, el fuerte impacto en las economías familiares de la Resolución Nº 7/24 dictada por la Secretaria de Energía de Nación y modalidades que permitirán reducir los costos energéticos. Puntualizaron para que los usuarios conozcan, si están comprendidos en la -Segmentación Tarifaria-, en PRIMER LUGAR, deben observar su factura de servicio en el margen inferior izquierdo “Información de Interés del Usuario” y si en la parte final del recuadro, figura o no en negrilla el mensaje “el suministro se categorizó provisoriamente según Decreto Nacional N° 332/22”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, indicó que, en un principio, todos aquellos usuarios residenciales que ya están inscriptos en el –RASE-, no deben inscribirse nuevamente, SALVO QUE DEBAN ACTUALIZAR SUS DATOS CUANDO: a) Se haya producido una modificación de su situación personal (cambio de domicilio, divorcio, fallecimiento del titular, etc.). b) Modificaciones de su situación patrimonial: esto es pérdida de empleo, disminución o incrementos de ingresos. En segundo término, se informó que, en caso de solicitar el usuario por primera vez el alta del suministro, se lo categoriza desde la Secretaria de Energía como N2; por lo que, el citado debe inscribirse inmediatamente en www.argentina.gob.ar/subsidios a efectos de que continúe con el mismo subsidio. Se añadió que, en nuestra provincia, a la segmentación tarifaria nacional, el Gobierno Local continúa otorgando el beneficio provincial -Subsidio Esfuerzo Formoseño- en los casos de usuarios que cumplan los requisitos previstos y de esta manera, coexiste con el beneficio nacional. En la actualidad, la segmentación tarifaria alcanza en formosa al 82% como usuarios N2 -ingresos bajos-, un 10% corresponde N3 -ingresos medios- y el 8% restante a N1 considerados como aquellas personas, cuyos ingresos mensuales totales son equivalentes o superiores a 3,5 Canastas Básicas, tengan 3 o más inmuebles y 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, o a quienes no se hayan registrado o renunciado a recibir el subsidio. Por último, recomendaron que, frente a los elevados precios de la energía fijados desde el Gobierno Nacional, junto a la pérdida adquisitiva de los salarios, se hace necesario para reducir gastos, se debe desconectar una serie de dispositivos que consumen energía incluso cuando están apagados, encontrándose entre ellos, computadoras, consolas de video juego, televisores de encendido instantáneo, sistema de sonido envolvente, decodificadores de televisión por cable y satélite, módem, cargadores de celulares, así como cualquier dispositivo con un reloj digital incorporado, los cuales continúan consumiendo energía, incluso en modo espera.