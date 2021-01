Cuando apenas ha pasado un año desde que el pueblo argentino le diera la patada al gobierno de “Cambiemos”, uno a uno y, como un rebrote de pandemia, van asomando su cabeza los personeros del caos y del fracaso: el colectivo del PRO.Uno a uno, y con cara de “yo no fuí”, van apareciendo en los medios hegemónicos de comunicación los distintos actores políticos de dicho espacio pro-radical, vociferando a diestra y siniestra sus posturas demagógicas, contradictorias e incoherentes, ya sea para hablar de la política sanitaria nacional y provincial; para hablar de la economía, de los derechos humanos, de la libertad de expresión y otras tantas tonterías y estupideces que rayan a lo ridículo.Cada uno de ellos, sin ponerse colorados, y con la caradurez y cinismo que los caracterizó desde siempre, en pleno mes de Enero, se van metiendo al ruedo político con una clara intención: ir posicionándose en la fila del tren electoral de éste año, atípico por cierto teniendo en cuenta la terrible pandemia mundial del Coronavirus. Las puntas de lanza del PRO, Lilita Carrió, Patricia Bulrrich, Hernán Lombardi, el diputado nacional Omar De Marchi, y sus cómplices radicales, entre otros, han comenzado -con la ayuda de los medios de comunicación afines al macrismo-, a realizar su tarea de destrucción y demonización política contra el gobierno nacional y contra el gobierno provincial.Y Formosa, no es la excepción: la virulencia y oposición feroz de los medios de comunicación como TN, La Nación y Clarín y sus lacayos locales, no escatiman esfuerzo para demonizar, atacar y minimizar todos los logros alcanzados por el sistema sanitario formoseño, en forma conjunta, pueblo y gobierno comprometidos en la lucha contra la pandemia y con los números y resultados concretos expuestos y a la vista de todos. Y esto les duele. Les duele muchísimo al PRO. Sí a ellos: los que cuando fueron gobierno, han degradado a Secretaría el Ministerio de Salud de la Nación, creado por voluntad política del entonces presidente Juan D. Perón, para poner en valor el derecho a la salud, hoy quieren darnos cátedras sobre salud pública y pandemia.Ahora bien; corresponde señalar aquí, asumir todos juntos, un compromiso fuerte de preservar y hacer ejercicio permanente de un proceso de memoria colectiva como pueblo, como una comunidad organizada, es decir, ser consciente de la importancia de permitirnos recordar el pasado, vincularlo al presente y ser consciente del espacio-temporal presente y sobre todo para entender y comprender el triste paso y la nefasta gestión del PRO y sus aliados radicales por el gobierno nacional. Es decir, apelar a la historia para entender los significados.Y hete aquí, para muestra basta un botón: en los últimos días y en plena Pandemia, y dirigiéndose a los jóvenes del PRO, el ex presidente Mauricio Macri hizo un llamado a seguir "contagiando" y "transmitiendo" (entusiasmo) lo que demuestra a las claras su cara más cruel, cinismo brutal y su total desprecio por la vida e incitando a los jóvenes a transgredir las normas y medidas de protección sanitarias vigentes en todo el País.-La consigna de “En Formosa no se rinde nadie” ha calado hondo en el espíritu formoseño y la añoranza de los personeros del caos y del fracaso por regresar al poder, nos debe mantener alertas, firmes y unidos detrás de los objetivos propuestos por el gobierno provincial y nacional, para que “nunca más” los que destruyeron y rompieron todo en el País, vuelvan a quitarnos los sueños y objetivos de una Nación libre y soberana, y de una Provincia de Formosa, bella, alegre y pujante para todas y todos.-