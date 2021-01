Los Partidos Aliados al “Frente de Todos”, repudiaron el pedido de Intervención a la Provincia de Formosa

En un comunicado de prensa emitido hoy por varios partidos aliados del PJ, el partido político Movimiento de Acción Popular (MAP) Formosa, Partido Kolina y partido Juntos Podemos, rechazaron enérgicamente el pedido de intervención al gobierno del Dr. Gildo Insfrán y repudiaron las nuevas operaciones política-electorales instrumentadas por los opositores enrolados en el PRO y políticos radicales de Formosa, fogoneadas y amplificadas desde los medios hegemónicos de comunicación y que tienen como objetivos principal desprestigiar, debilitar y cuestionar a la figura del Gobernador Insfrán, como así también a su exitosa política sanitaria desarrollada en todo el territorio provincial”, dice el comunicado.En ése orden y expresión de ideas, el presidente del Movimiento de Acción Popular (MAP), don Víctor Pereira, dijo: “Una nueva y virulenta embestida operación política-electoral se ha desatado en Formosa, puesta en escena y perfectamente armada y premeditada desde el bunker central del PRO, y que tiene como principales ejecutoras a las devaluadas y nada creíbles personajes la Lilita Carrió y su acólita local doña Gabriela Neme”, -dijo-, “quienes en pos de posicionarse como candidatas para las próximas elecciones del presente año, una vez más han elegido al gobernador Gildo Insfrán y a la Provincia de Formosa, como trampolín para la consecución de sus fechorías electorales”.“Todo ésta movida circense y “acting” político de éstas inefables pre-candidatas del pro-radicalismo y tal como ya lo señalaron prestigiosos juristas y analistas políticos, no tienen ni van a tener ningún resultado positivo al mencionado pedido de “intervención”, por lo que dará y resultará todo ello, meramente abstracto y carente de sustento legal”, dijo Pereira, “y en ese tren tragicómico al que se han subido los dirigentes opositores, títeres de los medios como TN, Clarín y La Nación, pretenden una vez más manipular a la sociedad, confundir al pueblo formoseño y generar un clima de división y tensión social, utilizando algo tan delicado y doloroso, como es la Pandemia del Covid-19”, -remarcó-, añadiendo que: “y todo tiene su clara explicación: Formosa tiene el mejor, excelente y único status sanitario de mejor performance de todo el país y ésto a la oposición no lo puede digerir, ya que todas sus acciones van únicamente direccionadas a desestabilizar, criticar, fustigar, denostar y difamar a nuestro presidente Alberto Fernández y al Dr. Gildo Insfrán en Formosa” dijo el dirigente del MAP, Víctor Pereira.-Por otra parte la presidente del Partido Kolina Formosa, Norma Quiñonez dijo que: “la utilización en éstos momentos de la Pandemia Covid-19 como herramienta política-electoral y que han puesto en práctica las y los referentes políticos de Pro-radicalismo en Formosa, merecen nuestro total y enérgico repudio y hablan a las claras de que éstas personas no tienen la más mínima altura moral ni ética política para el logro de sus fines, y por ello instamos a todo el pueblo y a la ciudadanía formoseña a estar alertas y rechazar éstas prácticas arteras y de una bajeza total”, dijo Quiñonez, presidente de Kolina Formosa.-“Por todo ello, los partidos aliados al Partido Justicialista y el “Frente de Todos” en Formosa, manifestamos nuestro más enérgico repudio y rechazo total hacia el pedido de intervención al gobierno de Formosa, y que encabeza el Dr. Gildo Insfrán y respaldamos en su totalidad su exitosa y única con excelentes resultados política sanitaria en materia de COVID-19 en toda la Provincia de Formosa, políticas que surgen del mandato popular otorgado democráticamente y en las urnas, hacia éste modelo de gobierno que tiene un solo interés: el progreso y bienestar de su Pueblo”, finalizaron.-