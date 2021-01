La Policía secuestró cigarrillos sin aval aduanero en El Angelito

Efectivos del Puesto de Vigilancia El Angelito y Comisaría San Francisco de Laishí apostados sobre la RP N° 1, secuestraron tres cajas de cigarrillos sin aval aduanero y el automóvil en el cual trasladaban la mercadería.

En el marco de las políticas públicas de seguridad y sanitarias, como así las acciones preventivas y controles que lleva adelante la Policía de Formosa en todo el territorio para hacer cumplir los lineamientos del Consejo Integral de la Emergencia Covid-19 encabezado por el primer mandatario provincial, se llevan adelante distintas acciones de seguridad ciudadana, cuidado y protección de la comunidad formoseña.

Durante un operativo conjunto realizado por efectivos del Puesto de Vigilancia El Angelito y Comisaría San Francisco de Laishí sobre la Ruta Provincial N° 1, se verificó un automóvil Fiat Uno color rojo.

Tras identificar al conductor no tenía licencia de conducir, el rodado no contaba con Revisión Técnica Obligatoria (RTO), sus ocupantes no tenían barbijos colocados ni permisos de circulación expedidos a través de la página de gobierno para circular en el marco de la pandemia por el Covid-19.

La situación descripta llevó a los uniformados a solicitarle al conductor y acompañante que estacionen a un costado para exhibir el baúl del vehículo, encontrándose con tres cajas de 50 brezas cada uno de cigarrillos “Rodeo”, de procedencia extranjera, presumiblemente ingresados por pasos fronterizos no habilitados y sin aval aduanero.

El hallazgo se informó a la Secretaría del Juzgado Federal N° 2, Dra. María Lucrecia Gallardo, quien dispuso el secuestro de la mercadería. Conforme lo expresado, se realizó el secuestro y diligencias procesales correspondientes.

Por otra parte, atento que el conductor no tenía licencia de conducir y RTO, se procedió al secuestro del rodado a los fines contravencionales, dándose intervención al Juez de Paz de Menor cuantía de la localidad de Laishí., en tanto ambos sujetos finalizadas las actuaciones continuaron con su libertad ambulatoria.