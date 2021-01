“La oposición pone en riesgo la vida de muchos formoseños, sobre todo de nuestros adultos mayores”

Además, aseveró que trabajan con afiliados del IPS en la contención y concientización respecto a la pandemia del COVID 19.





El responsable del Instituto de Pensiones Sociales de la provincia, Hugo Arrúa, dialogó con AGENFOR y se refirió a los constantes ataques mediáticos de la oposición y los medios de comunicación nacionales contra las medidas sanitarias llevadas a cabo por el Gobierno provincial.

“Lo que la oposición está haciendo en este momento es poner en riesgo la vida de muchos formoseños y esencialmente de aquellos más vulnerables como es el caso de nuestros adultos mayores”, manifestó.

Y aclaró: “Particularmente los que están contenidos en el IPS, son adultos mayores que vivieron una vida difícil, no son jubilados del Poder Judicial, ni ex directores de escuela, son tal vez hombres y mujeres que vivieron una vida tan difícil que el Estado, en estas circunstancias al no poder jubilarse, le da una atención para poder contenerlos”.

En ese sentido, el funcionario expresó que dichas personas tuvieron que luchar contra las circunstancias de la vida como la salud, el trabajo y el faltante de otras necesidades básicas y consideró “una pena” que, habiendo superado esas cuestiones de la vida, “la irresponsabilidad de algunos permita que estas personas corran el riesgo de morir”.

“Porque lo que están exigiendo en esa libertad, entre comillas, que deben contar los formoseños, es en realidad liberar para que el virus haga estrago entre nosotros y en ese estrago caigan tantos en situaciones vulnerables y que después no solo pase a ser un problema para el sistema de salud sino especialmente una tristeza para su familia”, señaló.

En ese contexto, Arrúa explicó que desde el IPS están trabajando para que “tomemos conciencia sobre esto”, porque “no queremos que nadie más muera”.

“Pero también para que ese adulto mayor pueda seguir disfrutando de la vida con esa familia y si es posible, como le puede pasar a cualquiera, queremos vivir lo más que podamos en esta vida, porque lo que apreciamos y tiene realmente sentido en nosotros es el evento de la vida, para poder tener todas las instancias emocionales tan hermosas que nos permite amar, crecer, trabajar, sufrir, sentir que es lo que realmente tenemos como esencia los seres humanos”, precisó.

“Como formoseños merecemos respeto”

En ese marco, Arrúa fundamentó que el pueblo de Formosa votó al gobernador Gildo Insfrán para que “rijan los intereses de nuestra provincia” y para que “nos cuide en el caso de existir algún ataque” como es el caso del virus COVID sobre la salud pública.

“Lo que, si lamentamos, es que en esa libre determinación que tenemos los formoseños de poder elegir a nuestros gobernantes, hoy haya un ataque feroz en contra, no del gobernador sino de todo el pueblo formoseño, ya que son posturas de personas que ni conocen la realidad nuestra”, opinó.

Y continuó: “Lo peor es aquel ataque de aquellos que sí conocen nuestra realidad y son formoseños como nosotros, que llevan adelante este proceso de mentiras y donde desprestigian al gobierno y descalifican el voto de los formoseños que en su momento votaron para que el gobernador hoy conduzca los intereses de nuestra provincia”.

Por último, el responsable del organismo aseguró que esta maniobra mediática es “algo que nos duele y no lo aceptamos” porque entiende que, como formoseños, “nos merecemos el respeto de quienes opinan en este sentido” y les pidió que, como corresponde en un proceso democrático, “nos dejen decidir estas cuestiones que en el caso de los formoseños debemos decidir entre nosotros”.