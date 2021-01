Fernández: “Al Norte Grande hay que darle la oportunidad de crecer”

En el encuentro con los gobernadores del Norte Grande el presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, manifestó que no es una región inviable de la que algunos hablan sino un norte maravilloso que tiene una infinita riqueza al que hay que darle la oportunidad para que compita y pueda crecer.

“Si no les damos esa oportunidad desde el gobierno central, no es verdad que sea fácil crecer”, reflexionó

“Para mí el Norte es una espina clavada en el corazón, porque he visto al Norte caer en la desidia del poder central, en el olvido del poder central”, confió el jefe de Estado.

Está convencido que “este Norte no es la pobreza que algunos quieren mostrar, no es el Norte inviable del que algunos quieren hablar, es un Norte maravilloso que tiene infinitas riquezas. Lo único que tenemos que hacer es movilizarlo, darle la oportunidad de que compitan y de crecer, porque si no le damos la oportunidad desde el gobierno central no es verdad que sea fácil crecer. Es mucho más difícil”, expresó.

Fernández sostuvo que es hora de poner de pie definitivamente y de una vez para siempre al Norte Argentino.

“Cuando allá el 10 de diciembre dije que mi deber como gobernante era poner primero a los últimos, también hablaba de ese Norte. Primero ese Norte olvidado, abandonado y que obligaron a muchos a emigrar buscando una mejor suerte que nunca encontraron en las grandes ciudades. Ese Norte vamos a construirlo entre todos”, prometió.

Asistieron al encuentro los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; del Chaco, Jorge Capitanich; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo Morales; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Saenz; y de Tucumán, Juan Manzur.

Además, estuvieron los vicegobernadores de la provincia de Misiones, Carlos Arce ; de Santiago del Estero, José Emilio Neder y de La Rioja, Florencia López.

Encuentro en Yapeyú

De común acuerdo con los representantes de las provincias que integran el Consejo Federal de la Región Norte Grande se decidió que la próxima reunión sea en Corrientes.

Más precisamente se hará en Yapeyú el 25 de febrero, una fecha muy especial porque se conmemora el 243° aniversario del natalicio del general José de San Martín”.