Cómo es el procedimiento para las altas médicas y más testimonios del regreso a casa

El médico Víctor Fernández, informó que este jueves se dio de alta médica a 35 personas que cumplieron efectivamente los 14 días de cuarentena en el Centro de Alojamiento Preventivo (CAP) de la EPEP N° 254 del barrio San Antonio. A la vez, explicó el protocolo que se debe cumplir para obtener el alta médica. Testimonios en primera persona.

“Estamos dando de alta médica a 35 personas que hicieron su cuarentena en esta escuela, transcurrieron sin inconvenientes 14 días en este Centro de Alojamiento Preventivo, habían ingresado a la provincia mediante el Programa de Ingreso Administrado vigente”, comenzó.

En este sentido, explicó que se realizan tres hisopados en un contexto de cuarentena en un CAP: uno al ingresar, otro a los siete días y el último al día trece.

Por su parte, diferenció en que “se puede dar el caso de que den positivo dentro del CAP, por lo que serán trasladados a un CAS (Centro de Atención Sanitaria) y allí se comienza a contar nuevamente 14 días a partir de ese test positivo, mientras que sus contactos estrechos pasan a un CAS pero esta vez de contactos estrechos y también deben realizar una cuarentena de 14 días”.

Por lo que “si en una habitación hay 4 personas y una de ellas dio positivo esa persona va a un CAS de contacto estrecho, que puede ser el la EPEP N° 1, el estadio Cincuentenario o la EPES N° 54”.

En este marco, el médico comentó que a 10 días de cuarentena por esta situación se repite el hisopado a los contactos estrechos, y si este da negativo se vuelve a realizar otro a las 48 u 72 horas; por lo que si el resultado es negativo nuevamente, se le otorga el alta médica.

“Si nosotros tenemos una persona que da negativo en su ingreso, pero a los 7 días su resultado cambia y su PCR da positivo, todo el grupo de personas queda en cuarentena. Si eso hubiese pasado en sus casas, todo el grupo familiar hubiera contagiado y multiplicado por mucho más la transmisión del virus”, culminó Fernández.

Testimonios

Este jueves, 90 personas obtuvieron su alta médica, 35 de ellas estuvieron alojadas en el establecimiento educativo del barrio San Antonio, EPEP N° 254, y partieron a sus hogares luego de obtener tres resultados negativos a coronavirus.

El gendarme Jaime Pérez, viajó desde Orán-Salta con destino a Ingeniero Juárez, y comentó que “fue una experiencia linda, conocí personas muy buenas, el personal de la policía estuvo siempre atento a las necesidades que teníamos, nos trataban de solucionar todo. No nos faltó el desayuno, almuerzo y cena –todo perfecto- la escuela es nueva. No me puedo quejar. Yo estuve por Córdoba y allá es todo muy estricto, lo mismo en Salta, estamos en medio de una pandemia y hay que cumplir con los protocolos provinciales”.

Por su parte, José oriundo de San Francisco de Laishí, estudió en Corrientes la carrera de médico veterinario, se recibió y regresó a Formosa el 14 de enero. Manifestó que “la experiencia en el centro fue muy buena, casi no sentimos porque las instalaciones en las que estábamos eran muy cómodas; teníamos aire, ventilador, la comida a tiempo, los policías muy amables”.

Dante, vino desde Corrientes de vacaciones a visitar familiares en Villa 213: “Estoy muy agradecido con las personas que nos atendieron en el centro de alojamiento, los policías, médicos y enfermeros. Me voy seguro a casa, con la tranquilidad de que no llevo el virus a mis seres queridos”.

Para cerrar, María Laura, de Formosa capital, comentó que vivió trece años en Río Gallegos y que “veía las noticias y tenía miedo de lo que me encontraría acá”, sin embargo, indicó que la vivencia fue totalmente distinta: “Mi experiencia fue muy buena. Estuvimos con mi pareja e hijo transcurriendo los 14 días de alojamiento, yo tuve dolor de muela intenso y me atendieron, me solucionaron. No me puedo quejar de nada; no se parecía en nada a lo que veía en las redes sociales o la televisión, la comida, la atención, me tocaron días muy buenos”.