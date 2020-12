“Tengo que pensar que el magistrado federal toma medidas a veces incomprensibles” dijo Bareiro

El director de la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) Hugo Bareiro cuestionó las decisiones del juez federal subrogante Fernando Carbajal respecto del estatus sanitario de Clorinda. “Tengo que pensar que el magistrado federal toma medidas a veces incomprensibles” dijo el médico, en contacto con Agenfor.Bareiro y su equipo se trasladó a Clorinda desde que se dispuso el bloqueo sanitario de esa ciudad al detectarse circulación comunitaria de coronavirus y llevó adelante, junto a personal médico y enfermeros del hospital local, una tarea de testeos casa por casa, para comprobar el real estado sanitario de la población.El médico, fue consultado sobre el trabajo que despliega la Unidad a su cargo, luego de la decisión de la Corte, respecto del ingreso de ciudadanos formoseños desde lugares con circulación del virus. “Es como un sube y baja, tengo la sensación de que no están viniendo todos los que decían que iban a venir, probablemente no todos los que exponían el deseo de venir a la provincia, eran deseos genuinos, eso hace que el ingreso sea amplio, pero no en el volumen que estábamos esperando” expresó.El médico recordó que la provincia cuenta con los insumos necesarios para afrontar la realización de test en forma masiva, y además invirtió “en la compra de reactivos de PCR isotérmico, cuyos resultados se obtienen en tres y seis horas, esto hace que la ansiedad de mucha gente que espera los resultados, disminuya. También descomprimimos el laboratorio de Biología Molecular porque el test de PCR isotérmico se hace con otro equipamiento que permite una producción más rápida”.“Estamos utilizando los dos métodos, para dar respuesta a esta gran demanda, el PCR tradicional y el abreviado, que nos permite un resultado más rápido” insistió.Dijo que en la actualidad, la Unidad que dirige atiende a personas que ingresan a persona a través del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado, “por salud, personal de seguridad que hace recambio, sumados a los ciudadanos que ingresan por el fallo de la Corte”.“Conocido el fallo, reforzamos el equipo, además tenemos el apoyo de voluntarios, ellos nos están dando un aporte muy importante, habida cuenta que son alumnos del último año de la facultad de Enfermería de la UNaf, alumnos de la tecnicatura de laboratorio, que también son de la UNAF” subrayó.Bareiro se refirió a la situación sanitaria de Clorinda- que continúa bloqueada- y recordó que el equipo local continúa trabajando, y detectando nuevos casos de Coronavirus. “Tenemos que comprender porque existe circulación viral, en todos los lugares donde hay circulación, como medida epidemiológica y sanitaria, se hace el bloqueo porque está demostrado y la OMS lo recomienda, que el aislamiento es el método más eficaz para contrarrestar la expansión del virus, hasta que aparezca la vacuna” destacó.En ese contexto, se refirió al juez federal al señalar que “Si lo pudiera asesorar, le diría que está demostrado que el virus tiene un periodo de ventana en el ser humano que puede variar entre los 7 y 13 días. Hemos detectado casos en el último día de hisopado, en el día 13. Por eso se hace la cuarentena de 14 días, no es un capricho, nadie es un verdugo, es un cuidado sanitario y social” enfatizó.“El derecho individual nunca puede estar sobre el de la sociedad, porque la constitución nacional lo determina, uno tiene que saber interpretar los momentos en que suceden las cosas, y en función de eso, actuar” pidió.“Tengo que pensar que el magistrado toma medidas a veces incomprensibles, quisiera saber si el preferiría que su familia se expusiera a una situación de contagio, abriendo las fronteras, en un sector que sabemos positivamente, que hay circulación viral” reprochó.