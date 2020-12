Otra vez nos salvan “los malos de la película”

Desde que estábamos en nuestras sillas altas para comer, el marco de la Guerra Fría, veíamos series y películas en la televisión donde el héroe estadounidense rescataba a la chica, salvaba al mundo y vencía al malo…ruso. Sin embargo, a la luz de los hechos, es, en definitiva, “el malo de la película” aquel que siempre nos tira un salvavidas atado a una soga, en medio de las agitadas aguas de la realidad mundial.

Kilómetros de película, ríos de tinta y montañas de papel (porque había todo tipo de revistas de historietas donde se construía este sentido: norteamericano bueno-ruso malvado) que hoy día nos permite dudar de la efectividad de la vacuna Sputnik V, por esto, el presidente Alberto Fernández aclaró que será el primero en aplicársela.

El “amigo invisible”

¿Quién no jugó en el barrio o en la escuela al “amigo invisible”? Pues bien, durante la Guerra de las Islas Malvinas, nuestro país tuvo su propio “amigo invisible”, los satélites de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que por orden del Kremlin, brindaban informes de inteligencia al comando argentino sobre la flota desplegada por Gran Bretaña, tan es así que el 14 de abril de 1982, el presidente norteamericano Ronald Reagan (ex actor de películas yanquis, precisamente) ya había expresado: "Me gustaría que ellos (los soviéticos) dejen de entrometerse en el conflicto Malvinas".

Apoyo militar a Venezuela

Con un histórico desencuentro de las hermanas naciones de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la política de “hard power” de George Walker Bush y con los “cafeteros” invirtiendo el 4% de su Producto Bruto Interno en gasto militar, el más alto de toda Latinoamérica, permitiendo además que se instalen numerosas bases militares estadounidenses en su territorio; Rusia acudió en auxilio de los compatriotas de Bolívar, otorgando un préstamo de 2200 millones de dólares para comprar de equipos antiaéreos y aviones caza de superioridad área intentando inclinar un poco la balanza del poderío militar que amenazaba y amenaza sus fronteras.

Manden al “Luchín” para apagar el incendio en Chile

Cuando en el verano del 2017, los noticieros chilenos mostraban a pobladores desesperados que con baldes de agua combatían lenguas de fuego incontrolables, el mundo se solidarizó con nuestros hermanos trasandinos. Pero lo que realmente permitió a Chile vencer a las llamas fue la ayuda de “El Luchín” como lo apodaron al versátil y potente Ilyushin II-76, que volaba entre los cerros para “bombardear” con 48 toneladas de agua los focos ígneos en distintas regiones.

Vacuna rusa

"Venimos a informarles que en el día de ayer hemos suscripto el contrato con el fondo soberano de la Federación Rusa que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina. Vamos a poder contar con las dosis suficientes para poder vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas", anunció el Presidente desde la Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, en una reciente conferencia de prensa.

Mientras el Gobierno Nacional espera que el laboratorio Pzifer se decida a brindar las dosis prometidas, otra vez, nos salvan “los malos de la película”.

Pedro Agustín Torres Díez

DNI: 27205401