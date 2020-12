Mariano Guanes: “Avanza la conformación del partido Igualar con presencia territorial en toda Formosa”

Mariano Guanes, presidente de la Junta Promotora del Partido Político Igualar índico que este espacio pretende se ancla de expresión de los nuevos tiempos de la política. Guanes lo definió como “un desafío que estamos asumiendo un grupo de dirigentes en todo el país. Una iniciativa encabezado por Carmela Moreau, militante, dirigente social, con mucha presencia territorial, que conoce el territorio nacional, viene de la política, es hija de dirigentes políticos y eso la pone en un estado de situación y de cercanía a la clase militante como nosotros le llamamos de alguna manera”, puntualizó.“Igualar pretende ser un partido que aborde a la política en los tiempos que nos tocan hoy, porque por ahí las expresiones que nos hicieron militar a nosotros a los de mi generación y generaciones anteriores tenían sus propios desafíos esos tiempos. Tales como la solidificación de la democracia, la lucha por la educación universal. Se fueron ganando derechos y hoy las generaciones actuales tienen nuevos desafíos y los espacios políticos tienen que formar parte de esos tiempos respetando y enarbolando las banderas que nos incluyen en el campo nacional y popular”, detalló.“Igualar pretende ser una herramienta para que los jóvenes, -a diferencia de algunos que piensan que los jóvenes no les importa la política o están como desentonados de la política. ”Yo pienso lo contrario, confió en los jóvenes, pero entiendo que lo que sucede es que ellos tienen sus propios desafíos, tienen sus propias demandas, entonces uno tiene que estar a la altura de esas herramientas. Uno tiene que darle las herramientas como para que se puedan expresar, expresar su militancia, puedan trazar su camino, y ese es el aporte que pretende realizar Igualar en todo el territorio nacional”, indicó Guanes.“Nosotros tenemos conformado ahora la junta promotora, estamos trabajando con el juzgado federal para terminar de hacer las presentaciones de toda la documentación que se tiene que hacer para conformación de un partido, y esto también va en sintonía con muchos otros distritos porque nosotros pretendemos conformar el partido no solamente a nivel local sino a partir de la conformación de los distritos provinciales sacar el partido nacional entonces bueno estamos en esa etapa”, agregó.“Los que estamos trabajando en el armado de Igualar acá en Formosa es el grupo cuya denominación nuestra era Movimiento Nacional Alfonsinista. La expresión local era Causa Provincial, de hecho participamos en las ultimas elecciones como Causa Provincial. Nosotros como grupo político acá en la provincia tenemos una representatividad importante tenemos dos municipios, dos intendentes, concejales y dirigentes en casi todo el terreno provincial. La columna vertebral de nuestro espacio es que somos dirigentes que provenimos del radicalismo pero a medida que fue pasando el tiempo hoy tenemos un esquema absolutamente heterogéneo grupos de trabajo de gente que se sumó a la política a través de invitaciones e iniciativas nuestras de gente de nuestro espacio, gente que proviene de otros espacios políticos del socialismo, del justicialismo mismo, porque la política como todas las actividades sociales no deja de ser una actividad que se desarrolla a partir,de primero que nada; la coincidencia de objetivos y después de la afinidad a la hora del trabajo”.“Igualar, que no es otra cosa que cumplir con los anhelos viejos de los grandes pensadores políticos como Raúl que hablaba de un tercer movimiento político y Néstor que hablaba de la transversalidad, o sea son dos pensamientos dichos o denominado de distinta forma pero la esencia es la misma, armar un espacio con un sujeto único que nos encuentre a todos en el campo nacional y popular”, agregó.“Igualar va a tener un rol que no va a ser distinto al que tenia o tiene Causa Provincial como espacio político, va a contribuir en la ampliación y profundización del modelo, nosotros formamos parte del modelo formoseño que encabeza el gobernador, y vamos a seguir aportando nuestra mirada, nuestra impronta desde el respeto absoluto de nuestra matriz, nosotros provenimos del radicalismo pero no institucional sino del pensamiento alfonsinista y eso es lo que pretende el gobernador que aportemos desde la diversidad dentro del modelo, que es un modelo que no distingue entre ricos y pobres sino que unifica , peronistas ,radicales, unifica en el compromiso y el trabajo al formoseño, entonces nosotros desde Igualar vamos a seguir aportando en esto con el aliciente de también contar con un respaldo nacional que nos permita ir teniendo visiones y aportes de distintos lugares del país y lo que significa y conlleva pertenecer a un partido nacional”, especificó.“La política es la única herramienta de transformación genuina que tenemos nosotros para poder ir mejorando y poder ir trabajando en una sociedad mas justa, más solidaria y mas inclusiva”, determinó.