Instan a Clorindenses a mantener un comportamiento responsable y colaborar con el sistema sanitario

El médico Mario Romero Bruno, se refirió a la situación epidemiológica de la ciudad de Clorinda y alertó a los ciudadanos al peligro que se exponen al transitar en zonas con circulación de COVID-19, como Nanawa.

En este sentido, advirtió que el coronavirus se propaga “con mucha facilidad”, sobre todo en una comunidad que no respeta las medidas sanitarias establecidas para prevenir esta enfermedad; “sabemos de la facilidad que hay en una comunidad de propagar este virus, en cuanto a Clorinda, podemos mencionar la cercanía con la República del Paraguay y la cantidad de casos que hay allí”.

Señaló que “este miércoles hubo una noticia muy triste, en Asunción fallecieron tres médicos y en estas últimas 48 horas se sumaron 9 médicos más, dos enfermeras en estas últimas 48 horas y en total son 12 desde que comenzó la pandemia. Estas personas atienden a los pacientes, están en permanente contacto con el virus y es una foto también de la situación riesgosa que hay en el vecino país”.

En cuanto a la ciudad de Nanawa, vecina a Clorinda, Romero Bruno, explicó que “es una ciudad espejo, por ejemplo, con el dengue, lo que pasa en Nanawa lo trasladamos a Clorinda ya que están pegadas y comparten los mismos riesgos, conocemos la realidad epidemiológica que existe. Y si vamos al coronavirus, al no tener síntomas, a veces las mismas personas no saben que son portadoras y producen riesgo a su familia, vecino o localidad, sin intención alguna, claro”.

Por lo que, teniendo en cuenta estas particularidades, “sabemos que en Nanawa hay casos activos y eso nos pone en alerta de este lado y sabemos del grado de transmisión que tiene este virus, por eso las medidas que se vienen tomando sanitariamente. Sólo tienen como objetivo la protección y dar seguridad a la mayor parte de la población”, remarcó el especialista.

Asimismo, Romero Bruno dijo entender que la situación “es incómoda, molesta, lo entendemos, pero es un esfuerzo solidario para poder aumentar la cantidad de testeos”.

Lamentó que existan miembros de la comunidad que no acepten realizarse los testeos; “sobre todo son personas jóvenes, en movilidad, comerciantes, o transeúntes que se esconden; y otro riesgo más es que no poseen los elementos de protección que tanto insistimos, pero esto último también lo vemos acá en Formosa capital”.

Hizo hincapié en que Clorinda es un lugar espejo a otro que tiene constantemente transmisión de casos, y por ello, “con más razón deben protegerse, utilizar barbijo, alcohol en gel, lavado de manos y distanciamiento social”.

Por otra parte, Romero Bruno explicó que, si bien no hubo casos nuevos durante los últimos 14 días, ya que el último fue el 4 de diciembre, por un contacto estrecho; otros casos positivos no aportaron información suficiente, razón por la cual no se pudo llegar a realizar los rastreos de contactos suficientes.

“De 350 personas que fueron detectadas con ingresos irregulares, se aisló a 250 más que se identificaron como contactos estrechos -habitualmente un contacto se relaciona con 5 más- así que estamos en un déficit de que no hemos encontrado a la totalidad de los contactos estrechos, como es este indicador”, detalló.

Además, de estas 350 personas que cruzaron irregularmente, 20 fueron positivos a COVID-19, casi el 8%; “a los contactos que pudimos encontrar se los aisló efectivamente, para eso se prepararon los Centros de Aislamiento Preventivo en Clorinda”.

“Hisopar y no automedicarse”

Otro punto a resaltar por el epidemiólogo fueron los pacientes en seguimiento y vigilancia; “son quienes tienen síntomas y se atienden en centros de salud públicos o privados y en este punto recomendamos a quienes tienen síntomas propios del coronavirus que sean hisopados; por otra parte, pedirles que no se automediquen porque nos quitan la oportunidad de hacerles el diagnóstico”.

Testeos

Mario Romero Bruno, informó que se tomaron 5.736 muestras de PCR desde el 31 de agosto al 15 de diciembre, lo que dio como resultado un promedio de 55 testeos por día en los últimos 95 días, de los cuales 58 casos dieron positivo en esta última etapa. Se trata del 1,01% de positividad para Clorinda, comparado con el 0,83% de la totalidad en Formosa. “Tienen más positividad a pesar de los ingresos masivos que hemos tenido”, subrayó.

Comportamiento responsable

Sobre el final, el médico reflexionó en que, “es baja la concientización y el comportamiento responsable, por eso les insistimos en el riesgo que existe, particularmente en este momento del año. Moverse en estas zonas de riesgo provoca un mayor riesgo de propagación de la enfermedad, como lo es el trasladarse a zonas de circulación viral. Clorinda se encuentra en un riesgo mediano y vamos a intensificar la vigilancia y búsqueda de casos”.