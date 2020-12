Emotivo homenaje a los médicos del hospital de la Madre y el Niño en su día

Con un sencillo pero sentido acto, lejos de la presencia masiva de años anteriores, el Hospital de la Madre y el Niño, brindó un homenaje a los médicos en su Día, que albergó el reconocimiento por la incansable labor que llevan adelante, diariamente, y que se ve intensificada en la lucha contra el coronavirus, desde principios de la pandemia.

Asimismo, con la entrega de medallas, se distinguió a los médicos que cumplieron 30 años de servicio y también se recordó a los profesionales fallecidos que dieron su paso y dejaron su huella en este nosocomio.

En la apertura, el director de esta referente institución de salud para los niños y las madres de toda la provincia, Dr. Víctor Fernández, expresó su gratitud a los presentes, agasajados y jefes de servicio, haciéndola extensiva a los que no pudieron estar por razones laborales y por las limitaciones que establecen los protocolos dispuestos para la prevención de COVID – 19.

“Agradezco infinitamente a los colegas por el compromiso y la dedicación que en esta situación precisa redoblar nuestro esfuerzo. Gracias porque cada vez que se los llama, están en el lugar y en el momento en que se los necesita, para resolver las situaciones de los pacientes que llegan al hospital y, ahora, al mismo tiempo, para trabajar por el cuidado de la salud de toda la población formoseña, inmersa en el contexto de pandemia”.

A su turno, el director asociado, Dr. Néstor Galván, dijo que el 2020 es un año atípico e inesperado, en el que la situación compleja “nos afecta”, pero los formoseños y formoseñas, y la familia hospitalaria, “estamos agradecidos y orgullosos” por la entrega desinteresada, que están dando los médicos junto a todo el equipo de salud en pos de la salud y el bienestar de la comunidad.

“Gracias por no bajar los brazos”, sostuvo. Al tiempo, trajo una frase de Napoleón que reza “El éxito no reside en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca”, sobre la cual alentó a los médicos en especial, como puntales del equipo de salud, a continuar con persistencia y confianza, en el trabajo que vienen haciendo en esta batalla contra el COVID.

Por su parte, una de las presentes, la Jefa del Departamento de Docencia e Investigación del hospital, Dra. Norma Benítez, médica pediatra, señaló que en esta situación de pandemia “el acto del médico y de todo el equipo de salud no tiene precio”.

“Estamos viviendo algo especial y difícil en cuanto a las exigencias, pero que con mucho orgullo las estamos cumpliendo, cubriendo todo lo que se nos ha presentado, hasta ahora con éxito, sin dejar ningún detalle y dando respuesta a la población, no solo en cuanto a COVID, sino en continuar con todas las demás atenciones, servicios y prestaciones que debemos seguir dando a los pacientes NO COVID, porque de eso se trata, de cuidar la salud de todos”.

“Gracias a mis colegas, los médicos y gracias a los no médicos, con quienes conformamos el equipo de salud, sin ellos no seríamos nada. Aprecio un gran compromiso de parte de todos. Ojalá sigamos así porque hasta ahora nadie se ha doblegado y los resultados fueron muy buenos. ¡Qué pasemos todos un Feliz Día!”.