El Parque Industrial Formosa cierra el 2020 con un balance positivo

No se perdieron empleos ni cerraron empresas y una inversión de 570 millones de pesos para obras de mejoramiento, entre lo más destacado que deja el año que finaliza

Con motivo de la finalización del año, el director del Parque Industrial de Formosa, Dr. Guillermo Escobar realizó un balance sobre el desempeño de las más de 50 empresas radicadas en el predio industrial en este atípico 2020. Para el titular, el saldo de estos 12 meses fue positivo, a pesar de las adversidades.

Solo en la primera etapa de cuarentena algunas empresas del Parque Industrial Formosa permanecieron cerradas, salvo las de carácter esencial como las de elaboración de alimentos, de productos químicos y fábrica textil, las cuales tuvieron un papel fundamental en esta pandemia y se mantuvieron activas siempre.

“FONTEX es uno de los pilares fundamentales, allí se elaboran los elementos de bioseguridad para todo el personal de salud y seguridad de la Provincia, para dar un solo ejemplo: se realizaron millones de barbijos gracias a la adquisición de nuevas maquinarias. NUTRIFOR triplicó su producción de alimentos, para poder llegar a los sectores más vulnerables. CLORONOR que estuvo trabajando a destajo en la elaboración de hipoclorito de sodio (“lavandina”) y LAFORMED que casi la totalidad de su producción se centró en la elaboración de alcohol en gel, tan importante en estos momentos, y repelentes para su programa contra el Dengue, otra problemática local”, detalló Escobar en contacto con Agenfor.

Si bien el resto de las empresas tuvieron una merma importante en su producción, en sí la mayoría pudo mantener sus fuentes de trabajo sin la necesidad de cerrar.

“Podemos asegurar que se termina el año con un balance positivo para las empresas del Parque industrial, lo más importante era que no se perdieran manos de obra, capital humano, y no cierre ninguna empresa. Hubo muchas dificultades, sí, pero las dificultades fueron a nivel nacional y mundial. Formosa no escapa a la economía global”, sostuvo.

Cabe recordar que a principio de año se firmó un acuerdo Federal de Desarrollo para el financiamiento de las obras de mejoramiento del Parque Industrial Formosa, con una inversión de 570 millones de pesos.

“Este nuevo año comenzará con obras civiles, pavimentación de 10 mil metros de calles internas; nuevas luminarias led; creación de la red contra incendios y red de gas natural, que será fundamental para tener más competitividad con los distintos parques industriales de la Argentina. Además del nuevo cerco perimetral; garitas y cámaras de seguridad, todo esto enarbolado en el convenio firmado en mayo de este año con el presidente Alberto Fernández y el gobernador Gildo Insfrán”, explicó el Director de Parque Industrial Formosa.

Dentro de la Dirección de Parques Industriales de Formosa, se creó el área de Banco de Proyectos. Un espacio para que los profesionales que forman parte del equipo, desarrollen proyectos de innovación e invención, que permitan fortalecer emprendimientos de carácter privado y público, estimulando el crecimiento del tejido empresarial, no solo del parque industrial de la ciudad de Formosa, sino de todo el territorio provincial.

Uno de los proyectos de esta área es la implementación de un “Programa Provincial de Parques Industriales”, mediante el cual se buscará fundar lazos cooperativos a través de convenios de vinculación técnica y brindar acompañamiento a los Municipios de diferentes localidades de Formosa.

“Existe la posibilidad de que se desarrollen parques industriales en distintos puntos de la provincia, para el primer semestre del 2021, queremos lograr inscribir en el Registro Nacional de Parques Industriales a tres parques del interior, de hecho, ya venimos trabajando fuertemente con el Municipio de Pirané” señaló el director.

“La idea principal es que se creen empleos genuinos, mano de obra directa que indirectamente mueven el aparato productivo y eso consideramos necesario para el desarrollo industrial de la provincia de Formosa”, concluyó.