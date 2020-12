El Municipio reactiva paseos recreativos con el programa de bicicletas urbanas

La comuna capitalina, a través de su Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, pondrá nuevamente a disposición de vecinos y vecinas las bicicletas urbanas desde este viernes 4, lo que se hará por medio de una prueba piloto, respetando todas las normas de sanitización en cuanto a la prevención contra el COVID-19.Al respecto, la responsable de la Dirección de Turismo, Lic. Cristina Salomón, manifestó: “vuelven las bicicletas urbanas y desde este viernes vamos a estar con todo el protocolo necesario, pues como sabemos este medio de movilidad es uno de los más saludables, tanto en el deporte como en la vida en estos tiempos de pandemia, por lo que pretendemos brindar este servicio con la máxima seguridad”, aseguró.“Vamos a estar prestando las bicicletas en dos turnos, para arrancar, y lo haremos en una prueba piloto con la debida cautela para que no haya aglomeración de personas y así cuidarnos entre todos. Además, la idea es que esto se vaya implementando progresivamente, no solo para que sirva de recreación, de paseo o bienestar físico, sino que pueda ser útil para el traslado diario de ciudadanos y ciudadanas. La propuesta de bicicletas urbanas sigue en marcha y el próximo año trataremos de implementarla a través de la utilización de tarjetas”, adelantó Salomón.En cuanto al sistema de uso, la funcionaria detalló que “se determinarán puntos en la ciudad donde se colocarán bicicleteros, ubicados estratégicamente, con la intención de conectar sectores para la realización de trámites, tanto en oficinas municipales como bancos u otros lugares de concurrencia y bocas de pago, de tal manera que los vecinos y las vecinas puedan retirar las bicicletas desde un punto y dejarlas en otro”.Seguidamente, la funcionaria dijo que continúa en pie el programa para el turismo interno de verano, que se podrá disfrutar en la ciudad, que consta de 18 circuitos articulados para recorrerlos en bicicleta o utilizando otros medios.Finalmente, Salomón destacó: “en cuanto a las capacitaciones que hemos realizado durante todo este tiempo, estamos altamente satisfechos con las repercusiones que han tenido, puesto que operadores turísticos, agencias y la comunidad en general se han manifestado positivamente. Tenemos mucha demanda, no solo de capital sino también del interior, y nos han solicitado hacer reuniones e intercambios. En ese sentido, terminamos el primer módulo con operadores turísticos y arrancamos el segundo con el sector gastronómico, en coincidencia con la reapertura de los locales”.