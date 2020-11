Ya se puede inscribir como voluntario para colaborar con el Ingreso Ordenado y Administrado a la Provincia de Formosa

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 puso en línea la inscripción al Programa “Militantes de la Salud y de la Vida” en el marco del Ingreso Ordenado y Administrado a la provincia de Formosa.Se trata de un programa destinado a mancomunar los esfuerzos de toda la comunidad en la gesta convocada por el Gobernador Gildo Insfrán para defender la salud y la vida de los 640 mil formoseños y formoseñas.Brinda la posibilidad a cada ciudadano de ser protagonista en el desafío asumido por el pueblo formoseño frente a la pandemia, colaborando en las distintas políticas y acciones que se despliegan para proteger la salud y la vida de la población.Se puede acceder a la inscripción en el link: https://www.formosa.gob.ar/voluntarioscovid





aunque hay una serie de requisitos, excluyentes para participar, de manera solidaria, de libre elección y ad honorem.Los candidatos deben ser mayores de 18 años, no haber presentado ningún síntoma asociado a la enfermedad en los últimos catorce días (fiebre, tos, mucosidad, dificultad para respirar), no estar embarazada.No podrán participar del programa personas y/o grupos de riego, con enfermedades respiratoriascrónicas: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística y asma.Además, quienes padezcan enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas.Tampoco personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica): VIH dependiendo del status (menos de 350 CD4 o con carga viral detectable) o pacientes con VIH con presencia de comorbilidades independientemente del status inmunológico, utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días), inmunodeficiencia congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave;Pacientes oncohematológicos y trasplantados: tumor de órgano sólido en tratamiento, enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa, y trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.Tampoco podrán hacerlo personas con obesidad mórbida, (con índice de masa corporal mayor a 40); diabéticos insulino dependientes; personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.