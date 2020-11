Mi Clorinda amada

Tengo edad suficiente para manifestar, siempre con respeto lo que pienso.

Creo que el bloqueo de la ciudad no es un hecho sin fundamento, pero despertó un ambiente social muy enrarecido y muy triste.

No ocurre lo mismo con el cierre de la frontera, que en la realidad no está cerrada.....la gente y la mercadería van y vienen, pero eso no molesta . Entonces concluyo en que los intereses económicos son más importantes que la salud , para un grupo de ciudadanos. También pienso en los qué nos cuidamos,....... tampoco vemos a nuestros hijos, nietos, no abrazamos a nuestros padres, no nos juntamos y hacemos todo lo qué, los que saben, nos indican. Cuanta disparidad de conductas, que está bien....cada uno tiene derecho a manifestarse y actuar de acuerdo a lo que piensa.

Ahora, se presenta una diferencia, si aquellos que actúan libremente se contagian o generan un contagio general, nos trasmiten su irresponsabilidad y algunos de nosotros, o mis padres, o mi esposo ( paciente oncológico) tiene un desenlace fatal.....quien se hace responsable???? Quien?????

Y si ahora, a pedido de algunos, un juez ordena el desbloqueo y se desmadra nuestra situación, quien pondrá la cara???

A quien creen que le conviene el bloqueo de esta ciudad????

Sinceramente estoy con temor, sinceramente no puedo creer la actitud de algunas personas, sinceramente da ganas de decir mucho, pero solo voy a decir, que la memoria viene fallando.

De mi, pueden decir de todo.....venga, no temo. Estoy mas allá de todo eso

Pero piensen en que hay mucha gente que puede, incluidos muchos de uds., sufrir consecuencias que se pueden evitar.

Amo mi ciudad y si llegamos hasta acá, en esta ubicación geográfica muy especial , en estas condiciones sanitarias, con un movimiento comercial cuasi normal ...significa que tan mal las cosas no se están haciendo.

Dios nos de luz, empatía, paciencia y tolerancia.

Estos tiempos lo ameritan.

Marita Martínez

Vecina de Clorinda

Militante del Modelo Formoseño