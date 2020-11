Desde la Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la comuna capitalina informaron que se realizaron más de 1400 castraciones gratuitas durante el mes de noviembre y, de cara al último mes del año, continuarán intensificando el Programa Municipal de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos (PROMEPO) en distintos puntos de la ciudad, para el resguardo de la salud comunitaria y el bienestar de los animales.Al respecto, Beatriz “Kita” Segovia, directora de Zoonosis y Protección Animal precisó: “Este lunes 30 cerramos el operativo de castraciones gratuitas en el barrio Lote 111, con la atención a 52 animales y la colaboración de las diferentes asociaciones protectoras de animales. Si bien el operativo se trasladará luego a otros barrios, la intención es seguir castrando una vez al mes en el barrio Lote 111”.En ese sentido, la funcionaria detalló que en el mencionado conglomerado se trabajó durante todo el mes de noviembre, donde se castraron alrededor de 400 animales.Al mismo tiempo, indicó que las castraciones gratuitas continúan en el barrio República Argentina, en el Centro Municipal de Atención Animal “San Roque” y en operativos especiales por acumulamientos.“Cuando se producen acumulamientos, es decir, alrededor de 13 o 14 animales por domicilio, ante las denuncias y los pedidos de los vecinos recurrimos a las viviendas particulares y efectuamos las correspondientes castraciones”, explicó “Kita”.Del mismo modo, señaló que “se viene llevando adelante también un programa de sanidad, que consiste en la aplicación de vacunas antirrábicas todos los días en cada uno de los operativos. Además, en conjunto con las asociaciones protectoras y los voluntarios independientes estamos organizando recorridas por distintos barrios, casa por casa, para brindar este beneficio, evitando cualquier tipo de aglomeración y respetando los protocolos de bioseguridad”.“En el barrio República Argentina seguimos otorgando turnos vía whatsapp, enviando mensajes al número 3704686674.​ Hay una demanda muy grande, por eso estamos un poco​ retrasados y aún no hemos asignado fecha a algunas solicitudes; lo mismo ocurre en el CeMAA “San Roque”, donde ya está prácticamente cubierto todo el mes de diciembre y no podemos asignar más turnos, por lo cual les pedimos paciencia a vecinos y vecinas porque se dará respuestas a todos”, manifestó Segovia.“Más luces, menos ruido”Por otra parte, “Kita” Segovia hizo referencia al inicio de la campaña “Más luces, menos ruido”, el cual tiene por objetivo evitar el uso de pirotecnia sonora para resguardar el bienestar de las personas con autismo y los animales.“Más allá de la ordenanza que regula el uso de pirotecnia, lo que buscamos es generar conciencia en la comunidad para que se pongan en el lugar de todos aquellos que padecen los efectos de esos estruendosos ruidos, como las personas con autismo y los animales”, expresó.“Ante ese tipo de situaciones, solicitamos a los vecinos y vecinas que cuiden a sus animales, porque aquellos que no están acostumbrados a estar en la calle son los que más sufren el uso de la pirotecnia sonora, ya que no saben cómo refugiarse y en la desesperación pueden producir accidentes, sufrir paros cardiorrespiratorios o perderse”, concluyó la funcionaria.