Mangos y frutos tropicales de Naineck rumbo a mercados nacionales

Otra muestra cabal de la diversificación productiva que plasma el Modelo FormoseñoDesde la localidad de Laguna Naineck parten cargamentos de mangos y frutos tropicales a importantes mercados del país como el Central de Buenos Aires y Córdoba.Así lo destacó ante AGENFOR el intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch, quien subrayó: “Están saliendo mangos y frutos tropicales en sus distintas variedades que se concatenan con la finalización de la producción de bananas”.Contó que “en nuestra localidad contamos con varias plantas privadas de empaque y una oficial que es la del CEDEVA en Ceibo 13, donde se realiza el empaque cumpliendo con todos los requerimientos y normas de calidad del SENASA”.En ese sentido, tras destacar que “los precios son sumamente interesantes”, indicó que “las sequías que estamos sufriendo y las intensas heladas que tuvimos hacen una merma en el rendimiento, pero de igual forma es una actividad bastante significativa. Como siempre decimos, el aguinaldo del pequeño productor se adelantó un poquito”.Respecto de los mangos, precisó que se trata de “una variedad injertada, el tipo Tommy Atkins que es el más difundido, pero también se tiene la variedad oro o mango formoseño, el cual es un poco más grande y el que mejor precio tiene”.Según explicó el jefe comunal, la variedad oro “se adapta solamente en nuestra provincia y es muy requerida en los mercados de Buenos Aires y Córdoba, especialmente para la gastronomía”.“Tenemos la primicia en este producto, ya que ingresan antes que los mangos de Jujuy o los que se importan de Brasil”, remarcó.A su vez, el intendente Murdoch describió a esta Agencia que “por la cuestión climática, este año hemos tenido distintas instancias de floración. Si bien estamos en plena etapa de cosecha, hay frutos que están en pleno crecimiento. Por eso todavía no podemos determinar el rendimiento anual”.No obstante, acentuó que “el año pasado, solamente en la planta de empaque del CEDEVA, se comercializaron 300 mil kilos de mango, así que sumando a las plantas privadas hemos llegado a unos 350 mil kilos, lo cual es una cifra más que interesante”.“Todo esto es parte de esa diversificación productiva que plasma el Modelo Formoseño”, puso de resalto, marcando que “el mango es muy nutritivo y posee muchísimas propiedades, como fibras, vitaminas, entre otros. Es realmente un alimento sumamente completo”.Finalmente, significó que “esta producción de mangos formoseños es cuasi orgánica, porque prácticamente no se utilizan agroquímicos, así que son sumamente saludables. Sin dudas, no tenemos nada que envidiarles a los otros mercados como Brasil”.