Fernanda Raverta: “Es muy importante el plan Nutrir que lleva adelante el gobierno de Formosa”

La funcionaria subrayó que ”esta ayuda alimentaria que entrega la provincia permite que 17.000 familias accedan a tener alimentos seguros y sanos, pero además promueve la comercialización de pequeños productores y productores familiares y logra que ningún argentino y ninguna argentina se quede sin la posibilidad que el Estado le brinde una ayuda en un momento muy difícil”.



En diálogo con el programa “Cable a Tierra” de Canal 11 , la licenciada Raverta señaló que “la coordinación con los gobierno provinciales es fundamental, tenemos que ser muy creativos y muy empáticos, mucho más en pandemia cuando rápidamente a través de la tarjeta Alimentar, del bono para el trabajo y la producción, con el bono para los trabajadores de la salud, con el bono para la cultura y con cada una de las iniciativas que han tenido las provincias y los municipios pudimos construir una asistencia sistema para los argentinos y las argentinas en estos tiempos de pandemia”.



Respecto de la incorporación de un millón de niños más a la cobertura de la asignación universal por hijo, precisó que “a partir de la firma del decreto por parte del presidente de la Nación vamos a ir a buscar a casi un millón de chicos y chicas que no tienen salario familiar ni asignación universal”.



Comentó que “ hicimos una tarea de búsqueda a partir de los datos que tenemos en nuestra base, detectamos a 723.000 niños que no tienen asignación universal y podrían tenerla, así que rápidamente a esa cantidad la iremos a buscar y vamos a hacer que tengan su derecho, al resto que son cerca de 300.000 los iremos a buscar de otras maneras, queremos armar una inteligencia común con cada una de las provincias, con los municipios, por supuesto con cada de los ministros de desarrollo social de las distintas provincias argentinas para poder construir un sistema de búsqueda activa para encontrar a cada una de esas nenas y nenes que por alguna razón administrativa o de requisitos no la tienen, para nosotros es muy importante lograr un trabajo articulado con los diferentes gobiernos provinciales, con el fin de lograr que ninguna niña o niño se quede sin su asignación”.





La titular de la Administración nacional de seguridad social – Anses- destacó el plan “Nutrir” que ha planificado y lleva adelante el gobierno de la provincia de Formosa, al cual calificó como “muy importante”.