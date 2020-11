En Ingeniero Juárez ratificamos el apoyo al Gobierno de la Provincia en su implacable defensa del derecho a la vida

En las últimas horas hemos sido testigos de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena a la provincia de Formosa que arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial dentro del plazo máximo de quince días hábiles de todos los ciudadanos que así lo hayan solicitado, ajustando el programa a las pautas constitucionales requeridas.Es imposible no recordar en ese contexto, que el Superior Tribunal de justicia de Formosa, ratificó que la potestad del manejo de las políticas sanitarias de Formosa, recaen en el Gobierno de la Provincia.Algunos dirán, ya los oímos, que los fallos no se discuten que solo se cumplen. Por eso, entendemos que será la historia la que se encargue de visibilizar y vea, el cómo y el porqué, llegamos a este punto de quiebre, en el que tuvimos que tolerar ser la provincia más juzgada y perseguida, solo por mantener la defensa del derecho a la vida por sobre todas las cosas.En todo este tiempo, no solo nos juzgó la Corte Suprema, nos juzgaron los medios de comunicación que se olvidaban de mencionar el implacable manejo de la pandemia, la preparación de los profesionales, lo firme y avanzado de nuestros Hospitales, únicos en la región, nuestro control ciudadano, el cuidado de los límites y el refuerzo de la ayuda en el control de las fronteras, nuestros comandos de Atención a la Contingencia, en cada ciudad o comisión de fomento. Es que, nos preparamos para todo esto, ya lo dijo el mismo Gobernador que la provincia sería una barrera sanitaria para esta pandemia y lo somos. Basta ver las estadísticas de decesos por coronavirus en los países que nos rodean y las provincias hermanas.El ingreso en esta escala, en quince días, de más de miles de personas, traerá consecuencias más que negativas, porque se ha demostrado la rapidez con la que se multiplica el contagio.Vaya más que nunca nuestro apoyo al Gobierno de la Provincia de Formosa, al Gobernador Gildo Insfran, a los equipos de trabajo que forman parte de nuestro sistema sanitario, a las fuerzas policiales, a cada integrante de esta cadena de héroes anónimos que todos los días nos protegen, estaremos más que nunca unidos, organizados y solidarios, porque entendemos que esta guerra es contra la muerte, es contra esta pandemia que tiene su segunda ola de ataque en otros continentes, y que llevo al toque de queda en países que probaron estrategias más abiertas y que hoy lo están lamentando.Y esperemos, que el pueblo tome nota del día y de quienes fueron los responsables de realizar este golpe institucional, al que le vamos a dar batalla, porque en Formosa, estamos acostumbrados a avanzar sobre la adversidad.