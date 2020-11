Disposición nacional para el abastecimiento de materiales de la construcción

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario dio a conocer respecto de la intimación que realizó la Secretaría de Comercio Interior a las empresas distribuidoras de materiales de la construcción, para garantizar el abastecimiento y aumentar su producción de materiales.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 605/2020 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, en el marco de la reactivación de obras de la construcción. Mediante la cual instan a las firmas a “incrementar su producción al máximo de su capacidad”.

Desde los diferentes eslabones de la cadena productiva se presentaron requerimientos ante la falta de insumos y la imprevisibilidad de precios; es por ello que el Gobierno Nacional tomó la decisión de intimar a las empresas para subsanar faltantes. Y garantizar un normal abastecimiento, teniendo en cuenta que actualmente hay menores restricciones al tránsito y se optimizaron los protocolos sanitarios dentro de las plantas industriales.

En la resolución la Secretaría de Comercio Interior, solicitó a las empresas, que además “implementen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión” de los materiales para cubrir la demanda que aumentó en los últimos meses.

En ese sentido el Índice Construya (IC), que mide la evolución de la actividad de las empresas más representativas del sector, concluyó que en octubre la actividad creció un 15,8 % respecto al mismo mes de 2019.

Desde la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario expresaron su voluntad de acompañar las propuestas del Gobierno Nacional y Provincial para garantizar el abastecimiento en cada localidad, fiscalizando los diferentes locales comerciales de este rubro para evitar posibles prácticas especulativas que perjudican al consumidor.

Asimismo, pusieron en valor todas las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno Provincial para la continuidad del abastecimiento y la comercialización que no se detuvo en ningún momento de la pandemia. Lo cual representa el sostenimiento de la fuente laboral de los empleados de los comercios de este rubro y que todos los recursos generados por las diferentes políticas públicas nacionales y provinciales, se vuelquen al consumo interno.

En este marco, subrayaron ademas la importante cantidad de contratos de ejecución de obras vigentes en la provincia gestionadas por el Gobernador Gildo Insfran que permiten progresivamente recuperara la actividad plena de la construccion como uno de los motores mas importantes para la generacion de mano de obra y la recuperacion del sector.









Los Materiales contemplados en la resolución:

La disposición abarca a los siguientes materiales de la construcción: arena y arcilla; productos de madera, químicos, de plásticos para la construcción (tubos, caños, planchas, hojas, artefactos sanitarios, aberturas, etc.); pinturas y barnices; vidrios y productos de vidrio; artículos de cerámica no estructurales (incluyendo sanitarios); productos refractarios y de arcilla no refractarios, estructurales, cemento, cal, yeso; artículos de hormigón, cemento y yeso; piedra de construcción o de tallado y sus manufacturas; muebles; productos de metales ferrosos y no ferrosos; metálicos estructurales y sus partes; artículos de griferías y sus accesorios; aparatos para cocinar, estufas y aparatos similares para calefacción, calentadores de agua; aparatos de iluminación y sus partes; y cables, tableros eléctricos y sus partes.

En Formosa:

Desde el organismo provincial expusieron además que los actuales controles de ingresos de mercaderías en los diferentes puestos de control permitió distinguir cuales fueron las localidades en las que se dio el mayor ingreso de materiales de la construcción durante el mes de septiembre en algunos rubros como: grifería las localidades con mayor ingreso fueron, la Ciudad de Formosa, Laguna Naick Neck y Laguna Blanca.

En cuanto a hierros, la Ciudad de Formosa, Ibarreta, Estanislao del Campo, Clorinda, Pirané, El Colorado, Las Lomitas Misión Laishi, Riacho He - He, Villa 213 y Villafañe.

En aislantes la Ciudad de Clorinda, Laguna Naick-Neck, El Colorado, Laguna Blanca, Villa Kilometro 213, Las Lomitas, General Lucio V. Mansilla.