Día de la Militancia: “Celebramos demostrando nuestro apoyo al gobernador Insfrán”

“Este 17 de noviembre, Día de la Militancia, celebramos demostrando nuestro apoyo a nuestro conductor y presidente del Partido Justicialista (PJ) de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán”, subrayó la licenciada Angélica García, secretaria de la Mujer.En declaraciones a AGENFOR, subrayó que “es un día muy especial para nosotros los peronistas porque a 48 años de esa fecha histórica en que nuestro líder, el general Juan Domingo Perón, regresaba al país”.Recordó que antes de retornar a la Argentina, “Perón escribió una carta donde les decía a los compañeros que no dimensionaban el amor y la emoción que embargaba su alma y su corazón por la satisfacción que tenía por volver y que no dudaba que los jóvenes, esa juventud maravillosa, tomaría nuestras banderas por el bien de la Patria y nos llevarían al triunfo”.“Decía el general Perón que llegaba de un exilio, una proscripción del Peronismo, que fue un revanchismo que le hizo tanto daño a la Nación. Por eso nos pedía que no fuéramos nosotros los colaboracionistas de este tremendo y doloroso proceso de las dictaduras”, evocó la funcionaria.Marcó que “Perón recalcaba que volvía en son de paz, ya que era hora de la inteligencia y la tolerancia. Y porque teníamos que entender que teníamos que estar todos juntos”.Fue así que “miles y miles de compañeros fueron a Ezeiza a esperarlo porque todos sabíamos que la llegada de Perón nos iba a permitir tener una Patria libre, justa y soberana”, acentuando que “los peronistas lo hemos gozado durante su Gobierno y hemos padecido y sufrido después por su exilio”.“Hay muchísimos compañeros que hicieron honor a esa palabra militancia porque han dado su vida por las convicciones, ya que miles y miles de trabajadores han luchado la resistencia. Y miles y miles de compañeros y compañeras fueron ese día a esperarlo a Perón, más allá de las amenazas y las persecuciones de la dictadura. Y Perón vino y cumplió”, resaltó categórica.ReflexiónA su vez, entendió que el 17 de noviembre “es un día de profunda reflexión sobre qué es ser militante político”, poniendo en valor que “se trata de dar parte de nuestro tiempo para dedicar a nuestra causa política, que nos excede y de la que también somos protagonistas porque trabajamos para la gente y luchamos contra la injusticia”.“En cada pequeña acción que hacemos nos inclinamos a la igualdad –afirmó a esta Agencia-. No podemos ser indiferentes a la injusticia social porque somos peronistas. Tenemos que luchar para que no se produzca esa opresión que pretenden ejercer las minorías poderosas que explotan al pueblo. Allí está la Patria es el otro, en la unidad, en las convicciones que tenemos los peronistas, porque nuestro movimiento busca la felicidad del pueblo”.Respecto de la conmemoración en Formosa, la licenciada García hizo notar que “celebramos el Día de la Militancia acompañando a esta caravana en paz, con respeto, demostrando que celebramos una fecha que sentimos, porque es un modo de vida”.“Somos peronistas, realmente queremos a la gente y la felicidad del pueblo. Es una caravana para la historia de nuestra provincia, así que celebramos demostrando nuestro apoyo a nuestro Gobierno Nacional y a nuestro conductor y presidente del Partido Justicialista (PJ) de Formosa, el gobernador Insfrán”, concluyó.