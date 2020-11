COVID: 19: Jornada de sábado con dos nuevos casos positivos

En las últimas 24 horas se realizaron 181 tests de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando dos ellos resultados positivos a coronavirus.Ambos detectados en el marco del ingreso masivo de personas provenientes de otras provincias, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).Así lo informó este sábado 28 el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 al brindar el parte informativo Nº 264.Según se precisó, el primer caso se trata de un niño de ocho años, proveniente de la provincia de Corrientes, que ingresó al territorio formoseño en compañía de su madre.En tanto, el segundo caso es el de una mujer de 21 años, estudiante formoseña, proveniente también de Corrientes.En ambos casos presentaron tests negativos previos, no obstante, sus hisopados de control al ingreso arrojaron resultados positivos a coronavirus, siendo ambos pacientes derivados al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19.Este sábado se dio de alta médica del referido nosocomio a dos pacientes: una mujer de 28 años y un varón de 19 años, quienes habiendo cumplido el período clínico de la infección obtuvieron dos resultados negativos consecutivos de PCR.Por ende, no constituyen riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad.Hasta el momento, la provincia posee un total de 218 casos diagnosticados, 169 recuperados, 25 activos y un fallecimiento por COVID-19.Los casos en tránsito con egreso de la provincia son 22, mientras que la cantidad de tests realizados a la fecha suma 25.812 (0,84% de positividad).Con relación al bloqueo sanitario vigente en Clorinda, los datos actuales son 65 casos diagnosticados, 14 activos y 69 personas en cuarentena.Respecto de los cuadros diagnosticados, en julio fueron dos, en agosto siete, en septiembre diez, en octubre 22 y en noviembre 24.Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son: 813 ingresos de camiones de carga y 10.580 personas y 7486 vehículos controlados en la vía pública.A ello se suman 139 vehículos infraccionados por restricción de circulación y patentes y 475 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo un incumplimiento de corredor sanitario por transportista: (más tres contactos en estudio).En la última semana, la Municipalidad de Formosa realizó la inspección de 76 comercios, labrándose 68 actas de infracción, secuestrándose 1123 productos y 456 litros de bebida no aptas para el consumo.Además se procedió a la clausura de 19 locales y dos bares por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.Asimismo, el Consejo informó que avanza el proceso de ingreso masivo de personas al territorio formoseño en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de continuarse con los ingresos habituales y permanentes de personas por razones humanitarias, de salud, de educación y de trabajos esenciales.Para este sábado confirmaron su ingreso 132 personas hasta el momento, cumpliendo con los protocolos sanitarios del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado, las cuales serán ubicadas en Centros de Alojamiento Preventivos (CAP) tanto de la ciudad capital como del interior provincial.A su vez, se comunicó que “ya son 23 los certificados de PCR positivos a coronavirus que fueron enviados de manera previa por personas en la lista, cuyas fechas de ingreso serán reprogramadas para cuando tengan su alta médica”.En ese sentido, se puso de resalto que “el trabajo que estamos realizando para cumplir con todos los ingresos de personas a nuestra provincia en el plazo establecido judicialmente, implica un contacto personalizado y debidamente documentado con cada una de las personas inscriptas, donde se las escucha, acompaña y orienta para que puedan hacer efectivo su ingreso aquellas que así lo decidan y confirmen”.“Las situaciones que surgen son múltiples y de toda índole, sin embargo, el compromiso de los voluntarios militantes de la salud y la vida, a través de una escucha activa, permite brindar contención a cada caso concreto y facilitar todo aquello que sea posible en el marco de lo requerido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, se subrayó.Finalmente, se agradeció “el compromiso y amor por Formosa de todas aquellas personas que están colaborando desde el lugar que les toca para que juntos avancemos en esta gesta colectiva a la cual nos ha convocado el gobernador Gildo Insfrán”.