Clorinda: Prosigue la búsqueda intensificada de casos de COVID-19

Unos 700 hisopados ya se concretaron en la ciudad de Clorinda, en el marco de la búsqueda intensificada de casos de COVID-19.Quien está coordinando el operativo en la segunda ciudad de la provincia es el doctor Hugo Bareiro, director de la Unidad de Pronta Atención de Contingencia (UPAC), que en contacto con AGENFOR explicó: “Estamos haciendo una búsqueda intensificada de casos, hisopando casa por casa en Clorinda”.Se trata del quinto día consecutivo de este operativo que se lleva adelante de manera mancomunada con el equipo sanitario local, a los fines de detectar casos asintomáticos e interrumpir así la circulación viral del coronavirus.“Este jueves estuvimos en el barrio 1º de Mayo, fue el tercer día que nos hicimos presentes. Trabajamos en días anteriores aún bajo la lluvia, pero todo sea por la salud y el bienestar de los clorindenses”, subrayó el especialista.“En los cinco días que estamos trabajando en Clorinda ya llevamos realizados 700 hisopados”, enfatizó.Según indicó a esta Agencia, “es un trabajo muy intenso que tiene una respuesta dispar, ya que hay personas que nos aceptan y reciben en sus domicilios y algunas por temor o negación de la enfermedad no acceden al hisopado”.“La semana pasada estuvimos en dos barrios más y esta semana hicimos el 1º de Mayo, que es grande”, señaló, informando que “este viernes estaremos en El Porteño Norte, que también es amplio, por lo que nos llevará varios días de hisopados a la mayor cantidad de gente posible”.En tal sentido, valoró “el compromiso del Gobierno provincial para ayudar y colaborar con los ciudadanos de Clorinda, de manera que prontamente retornen a la normalidad”.“Es triste escuchar que haya gente que politice esta situación que está conmoviendo a todos los estamentos sociales del mundo, también de Argentina y Formosa, donde Clorinda no es una isla”, advirtió el doctor Bareiro.Hizo notar que “en este momento todos debemos estar unidos a pesar de las diferencias ideológicas; la única ideología que nos tiene que unir es el bienestar social de toda la ciudadanía formoseña”.En este sentido, reparó que el COVID “es una enfermedad que está diezmando al mundo y que no solamente afecta a la vida y la salud de la gente, sino también a la producción. Todos sabemos que sin salud no hay producción”.Por último, esclareció que “nosotros no hacemos hisopados por hacer nomás. El objetivo es evaluar el estatus sanitario y en la medida que no detectemos nuevos casos y que no se vayan dando cuadros espontáneos en la ciudad de Clorinda esto va a ir mejorando para que finalmente se normalice la situación”.