Benítez felicitó al pueblo de General Belgrano por estar “a la altura de las circunstancias” ante el contexto de pandemia

Este miércoles y tras concluirse los estudios de vigilancia y búsqueda activa de casos, el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, determinó levantar el bloqueo sanitario a la localidad de General Belgrano. El director del hospital local, Dr. Guido Benítez, valoró el buen comportamiento de la comunidad.

“Luego de 14 días sin casos de coronavirus y tras los hisopados negativos consecutivos a las personas que se encontraban en cuarentena se levantó el bloqueo ya que no hay riesgo sanitario. Quiero destacar que el pueblo de General Belgrano acató muy bien la decisión de aislamiento en este marco de pandemia, gracias a su buen comportamiento pudimos salir de esta situación”, indicó el médico.

Asimismo, señaló que “fue un arduo trabajo de casi 30 días del equipo de salud y la comunidad, pero no dejamos de recalcar a la comunidad que esta responsabilidad individual y colectiva debe seguir, esta enfermedad vino para rato, es una pandemia que nunca vivimos y la debemos enfrentar entre todos. No debemos tener miedo, debemos saber la verdad, comprenderla y actuar responsablemente en base a ello”.





En este sentido, hizo hincapié en que los jóvenes “deben tomar conciencia sobre las consecuencias que puede acarrear, por ejemplo, contagiar al padre, a la madre o al abuelo de tu amigo: Esta persona puede fallecer, esa pérdida es irreparable”.

Benítez lamentó que existan sectores políticos que insten a las “marchas anticuarentenas o los contagios masivos”, al respecto declaró que “nosotros los mortales vamos a morir en algún momento, pero no se debe incitar al contagio masivo, esas conductas individualistas, mezquinas, llevan a la muerte inducida ya que si yo contagio a una persona mayor por no cuidarme yo, yo soy el responsable de esa muerte”.

Vacunas

El médico comentó que el sector “se encuentra feliz” ante la noticia de que el país aseguró millones de dosis de vacunas para la población argentina, dijo que serán seguras e informó que ya comparte con su personal los protocolos que se podrían llegar a realizar ante la posible llegada de las mismas.

“Yo particularmente tuve una charla con mi personal acerca de la vacuna, sobre su aplicación, hay que informar sobre estos protocolos para que entiendan y no tengan miedo. Hay muchos medios que desinforman y dicen que la vacuna no funciona, que seremos una especie de experimentos y no es así, esta vacuna es segura y va prevenir la forma grave de la enfermedad”, subrayó.

Para finalizar indicó que estas dosis “no van a evitar que el coronavirus ingrese al cuerpo, sino que la consecuencia no será grave. No tendremos que lamentar una muerte como la de nuestro querido vecino que perdió la vida a causa de esta enfermedad”.