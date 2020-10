Viudes: “Formosa es uno de los ejemplos a nivel nacional sobre manejo del coronavirus”

El reconocido médico formoseño destacó las políticas sanitarias de la Provincia y las comparó con las de China. Además, remarcó la importancia de concentrar todos los pacientes positivos en un solo hospital

En declaraciones a AGENFOR, el médico neumonólogo José Manuel Viudes, formoseño que trabaja en hospitales de Buenos Aires, se refirió al estatus sanitario de la provincia de Formosa, los resultados del mismo y las similitudes con el sistema que implementó la República Popular China.

El especialista fue el responsable de atender el primer caso de coronavirus en el país, por ser trabajador de la salud de la clínica que recibió al paciente y haber estado preparándose “desde enero” de este año.

“Fue el famoso caso leve, como el 80% de los pacientes, anduvo muy bien, estuvo internado14 días hasta hacer el hisopado, dio negativo y se fue a la casa”, recordó el profesional.

El médico habló de la situación sanitaria de la provincia de Formosa y no dudo en afirmar: “Los resultados son claros”

“Formosa es uno de los ejemplos a nivel nacional del manejo del coronavirus, está muy bien la ayuda de la Policía, es muy importante y en estos casos lamentablemente no podemos confiar en el libre albedrío ni las decisiones que toman los ciudadanos porque corre riesgo la población”, remarcó Viudes.

Además, opinó que aislar a Clorinda y Belgrano le pareció “muy buena idea”, porque “es lo que hizo China, aislamientos severos pero selectivos”.

“Lo que retrospectivamente aprendimos es la importancia de la estadística. A partir de esto vamos a saber que la estadística y la epidemiología, o sea cargar datos serios, cambia la medicina”, indicó el médico.

Y agregó: “Gracias a la estadística podríamos seleccionar duramente lugares donde hay alta circulación viral, se sabe por los testeos, sin son más del 50% tiene una circulación muy alta, hay que cerrar esos pueblos hasta que el número de infectados cada quince días vaya disminuyendo. Eso, es lo que hizo bárbaro Formosa”.

Asimismo, Viudes destacó la decisión política del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, presidido por el gobernador Insfrán, de concentrar a todos los pacientes en un solo hospital.

“Es muy bueno porque el paso del paciente a la guardia, al piso y del piso a terapia intensiva con este virus puede ser de horas y para ello se necesita un grupo con mucha confianza y compañerismo entre ellos”, señaló.

Y concluyó: “Porque en situaciones así el desafío es no llegar tarde al respirador, no llegar tarde a ponerle el corticoide y darle mucha importancia a esos pacientes para que la terapia intensiva no se sature, porque lo que aumenta la mortalidad es la saturación de la terapia intensiva”.