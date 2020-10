Punto por punto, los protocolos de ingreso y aislamiento en Formosa y el resto de las provincias

Valorar la vida



Sobre el final, la funcionaria instó a reflexionar que Formosa no es la única provincia que implementa protocolos de ingresos ordenados y aislamientos, y que “estas medidas han resultado exitosas en nuestro territorio, el éxito de una política sanitaria radica en no tener muertos por coronavirus”.

La ministra Secretaria General del Poder Ejecutivo, Dra. Cecilia Guardia Mendonca, informó las diferentes medidas y los protocolos que se deben cumplir en Formosa como en otras provincias argentinas al momento de intentar ingresar al territorio.“En el marco de esta pandemia, nosotros y otras provincias a nivel nacional hemos dispuesto diferentes medidas y una de las que vamos a tocar es la que surge del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional, en la que en su Artículo 4, segundo párrafo, faculta el presidente de la Nación que, en caso de detectar situaciones de riesgo de propagación de virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha propagación para proteger la salud pública de la población, a los Gobernadores de las Provincias a disponer el aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo máximo de 14 días, que son las medidas de aislamiento que hacemos para las personas que provienen de otra jurisdicción”, comenzó la ministra.En ese sentido, Guardia Mendonca subrayó que debido al óptimo estatus sanitario con el que cuenta Formosa al no registrar muertos por COVID-19, al tener la menor tasa de incidencia y de contagiados en el país: “Todos los que provengan de otras jurisdicciones, de otras provincias tienen un riesgo epidemiológico”.Asimismo, aclaró que la Provincia no es la única en requerir autorización para el ingreso, “no somos la única provincia que dispone medidas de aislamiento, pero sí somos una de las pocas que abona la totalidad de los días de aislamiento de quien ingresa”.En este contexto, detalló que en las provincias de Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, San Juan, Chubut, Mendoza, Tierra del Fuego y Formosa, se solicitan análisis previos de PCR (-), Test Rápido, o IGG (+) para el ingreso.Así mismo, Formosa, Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Córdoba y Corrientes, requieren de una autorización previa por parte de las autoridades provinciales para el ingreso al territorio.En este marco, comentó cuáles son las provincias en las que se debe realizar un aislamiento posterior al ingreso: “En Mendoza se debe cumplir en hoteles o alojamientos que determine la autoridad sanitaria; en San Juan deben contar con resultado de PCR negativo a la fecha de ingreso y cumplir obligatoriamente con un aislamiento en un alojamiento establecido por la autoridad sanitaria; en San Luis se dispuso de centros de aislamientos preventivos y quienes opten pueden hacerlo en hoteles pero deberán abonarlo; en Santiago del Estero deben permanecer en los centros de aislamiento dispuestos por la autoridad sanitaria; en La Rioja en hoteles habilitados por la autoridad sanitaria; en Catamarca en hoteles habilitados y cuidados por la autoridad sanitaria; en Tucumán en hoteles o albergues según la situación epidemiológica y el lugar de procedencia de la persona que quiere ingresar; en Jujuy deben hacerlo en Hoteles y dentro del quinto día deberán pagar optativamente un test PCR que deberá abonarlo la persona”.En este marco, advirtió que en el caso de Formosa, el protocolo de ingreso ordenado fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia el 13 de julio, cuando se volvió a reiniciar el ingreso ordenado y administrado de la provincia. “Es un sistema de ingreso para personas que provienen de otros países (fue el caso de los repatriados) y las personas que provienen de otras provincias”, detalló.Y resaltó que los criterios generales para autorizar el ingreso a las personas a Formosa son la cantidad de plazas disponibles en los Centros de Aislamientos Preventivos (CAP), el lugar de procedencia de las personas y riesgo viral, la optimización de la relación capacidad-demanda de los CAP, la aceptación de las condiciones de ingreso y la aceptación de la fecha de ingreso propuesta.Asimismo, la ministra comentó que los criterios específicos a tener en cuenta al momento de la solicitud, son la fecha de gestión de la solicitud, el domicilio real y efectivo –ya que el 48% de estas solicitudes son de personas que no tienen registrado domicilio en ningún lugar del territorio provincial en los últimos años y en algunos casos, ni siquiera han pisado el territorio-. Y continuó, “otra es la razón por la cual se encuentran afuera, priorizando la salud de los comprovincianos, la educación (estudiantes), atención de un familiar, trabajo, vacaciones u otros motivos, y por último, personas que no acreditan domicilio en Formosa.Los medios utilizados para el retorno son vehículos particulares o transporte aéreo sanitario.“En San Juan, San Luis, Tucumán, Misiones, Salta, Córdoba, La Pampa y Chubut, se cobra a todas las personas que se encuentran en los centros de aislamiento, no existe el sistema de alojamiento gratuito que existe en Formosa, en el cual la provincia se hace cargo con fondos del tesoro provincial de la totalidad de los gastos de los 14 días de alojamiento de la persona que ingresa”, dijo contundente Guardia Mendonca.La ministra Guardia Mendonca, explicó que en Tierra del Fuego las personas pueden realizar el aislamiento en sus domicilios y que existe un sistema mixto en las provincias de Misiones, Salta, Córdoba, La Pampa, Tucumán, Jujuy y Formosa.“Para ingresar a la provincia de Misiones tienen un espacio en el cual deberán realizar el aislamiento total todo el grupo familiar, en caso contrario, deberán ser aislados en un lugar dispuesto por la autoridad sanitaria; en Salta hay zonas en la que existe un mayor riesgo epidemiológico y un menor riesgo epidemiológico, depende de dónde sea la persona y a qué lugar de Salta se dirige se estipula la modalidad del aislamiento; en la provincia de La Pampa -si el que intenta ingresar es un estudiante- el Estado provincial abona el alojamiento, en todos los demás casos se debe abonar el alojamiento; en Santa Cruz y Chubut deben ingresar y realizar el aislamiento durante 14 días”, manifestó la funcionaria.Por su parte, la ministra se detuvo a reflexionar en el caso de Río Negro, “una provincia que no requiere PCR negativo para el ingreso pero sí requiere autorización para los residentes con la particularidad que en el caso de querer ingresar a la ciudad turística de Bariloche no se requiere autorización ni PCR, ¿Por qué? Porque evidentemente hacen primar los intereses económicos antes que la salud, siendo que esta provincia hasta el día de ayer tenía más de 500 personas fallecidas”.