Premiaron a ganadores de los Juegos Culturales Evita instancia municipal

En la jornada del miércoles fueron premiados los ganadores de los tradicionales Juegos Culturales Evita, instancia municipal, que este año, a raíz de la pandemia de Covid-19, se realizaron mediante modalidad virtual.El evento fue organizado por la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo y recibieron sus respectivas medallas quienes participaron en las categorías sub 15, sub 18 y adultos mayores, en las disciplinas: dibujo, fotografía, poesía, cuento y video minuto.Integraron el jurado Ana María Puyo y Franco Romero, en pintura, dibujo y fotografía, y Celia Sanders y Claudio Ruiz Díaz, en poesía y cuento.El director de Cultura, Javier Ramírez, explicó que “este año, por la pandemia, debimos hacerlo de manera virtual pero siempre con la misma fuerza de continuar participando y aportando en este 15 aniversario de los Juegos Culturales Evita Municipales, instando a la libre expresión con carácter lúdico para así hacer frente a este momento tan difícil que estamos viviendo en el mundo entero”.“Los ganadores de la instancia municipal pasan a la etapa provincial para luego derivar en una instancia nacional de los Juegos Evita y así seguir creando y, sobre todo, mostrando y valorizando los importantes talentos con que cuenta Formosa”, indicó.En el rubro cuento, categoría sub 15, el primer puesto fue para Lara Morinigo, con su cuento titulado “La Luna Mágica“; en la categoría adultos mayores, el cuento ganador fue “Lluvia, tormenta y fe”, de Horacia Báez Echeverría; en segundo puesto quedó Néstor Chavez, con su cuento “Mi planta de mango”.Mientras que en el rubro poesía, en la categoría sub 15, el primer puesto lo obtuvo Luz Marina Rivero, con su poema titulado “Wi fi”. En la categoría adultos mayores, el primer lugar fue para Horacia Báez Echeverría, con la poesía “28 de Junio”; el segundo puesto fue para el poema “El Abuelo”, de Gustavo Rodríguez Pastor.En fotografía, categoría adultos mayores, el primer puesto fue para Eduardo Buceta y el segundo para Guillermo Gaviola. En la categoría sub 15, el primer lugar fue para García Camila, y en la categoría sub 18, la ganadora fue Gisela Anahí Miers, quedando en segundo lugar Alejandra García.En la disciplina pintura, categoría sub 15, el primer puesto fue para Lautaro Pereyra; en la categoría sub 18, el ganador fue Carlos Rodríguez, segunda Erica Gallo y en tercer lugar Alejandra García. En tanto, en la categoría adultos mayores, los ganadores fueron Rubén Paladino, Mirtha Amarilla y Sara Elena Gómez.Por último, en la disciplina dibujo, categoría adultos mayores, el ganador fue José Bobadilla, mientras en la categoría sub 18, el primer lugar fue para Gisela Anahí Miers.