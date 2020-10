Parola: “Las medidas sanitarias adoptadas ratifican que en Formosa, la salud es una cuestión de Estado”

La diputada nacional por Formosa, María Graciela Parola (Frente de Todos), defendió cada una de las medidas sanitarias adoptadas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado y presidido por el gobernador Gildo Insfrán, y aseguró que las mismas ratifican que “en Formosa, la salud es una cuestión de Estado”.Llamó a toda la ciudadanía a acompañar al Gobernador, que “desde el día uno de esta pandemia, se puso al frente de una batalla que no conoce descanso, pero tampoco de medidas tibias, cuando de lo que se trata es de salvaguardar la vida y la salud de los 640 mil formoseños y formoseñas”.“Una vez más nos atacan, quieren imponernos cómo tenemos que gobernar y administrar nuestra Provincia, cuando el pueblo ya eligió en las urnas al hombre que comandará los destinos de los formoseños y formoseñas: el Dr. Gildo Insfrán”, subrayó la legisladora justicialista.Calificó de acertadas cada una de las medidas sanitarias adoptadas hasta el momento en el contexto de pandemia, las que “recibieron no sólo los elogios de diversas personalidades de la salud, sino del mismo Presidente de la Nación”.“No tenemos ningún muerto por coronavirus. Somos la única provincia del país que mantiene su estatus sanitario, a base del esfuerzo, compromiso y responsabilidad de todos, no sólo gobierno, equipos sanitarios y personal policial, sino de cada vecino y vecina que respeta las medidas de seguridad, que se cuida y cuida a los suyos”, enfatizó la doctora Parola y agregó: “Por eso, responder al capricho de unos pocos que utilizan a otros comprovincianos para satisfacer sus pretensiones personales con vistas a las elecciones del año que viene, es realmente faltarle el respeto a todo el pueblo formoseño que desde hace 7 meses cumple con todas las medidas”.En este contexto, cuestionó la actitud de “unos cuantos iluminados que, con la complicidad de un juez que resuelve desde la comodidad de una oficina, y bajo la consigna de "defender la libertad individual", argumento usado para, otrora, justificar los años negros de nuestra historia, "ponen en riesgo la salud pública de todos los habitantes de la Provincia y apuntan al fracaso de las politicas sanitarias.“Se trata de un ataque cobarde, uno más contra nuestro Gobernador. Pero en esta ocasión también están de por medio nuestros abuelos y abuelas, nuestros padres, nuestros enfermos y enfermas, las personas con discapacidad y todos los grupos de riesgo. Debemos instar diariamente a respetar y hacer respetar las medidas que nos salvan la vida y que nos han convertido en ejemplo sanitario a nivel nacional y mundial”, concluyó la diputada Parola.