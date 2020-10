Nueve personas dieron positivo a coronavirus, cuatro de ellas corresponden a la localidad de General Belgrano

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 209 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando nueve de ellos resultados positivos a coronavirus.

De los casos positivos, cuatro de ellos corresponden a la localidad de General Belgrano, dos mujeres de 45 y 62 años y dos hombres de 55 y 68 años. El hombre mayor es contacto estrecho del caso positivo informado el sábado último, mientras que los otros tres casos positivos son personal de salud del Hospital de General Belgrano.

El quinto caso positivo es un hombre de 28 años de la ciudad de Clorinda, asintomático, que realiza actividad comercial en la zona del barrio Porteño Sur, concretamente transbordo de materiales de construcción procedentes del Paraguay por pasos no habilitados. Los estibadores habrían tenido contacto con personas residentes en el vecino país, razón por la cual fueron aislados e hisopados, obteniendo uno de ellos resultado positivo a coronavirus.

Los últimos cuatro casos positivos reportados este domingo corresponden a personas que entraron a la Provincia en el marco del ingreso ordenado y administrado. Se trata de una mujer de 45 años, proveniente de la Provincia de Buenos Aires, y tres mujeres que vinieron juntas desde el sur del país, de 62 y 25 años, esta última personal del Ejército Argentino, con un bebé de 10 meses.

Las mujeres mayores habían enviado constancia de PCR negativo previo, tal como lo exige la normativa provincial, sin perjuicio de lo cual los hisopados de ingreso de todas ellas resultaron positivos a coronavirus, al igual que el correspondiente al bebé.

Las nueve personas fueron derivadas al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, donde se encuentran internadas en buen estado general.

En relación a los resultados de PCR negativos a coronavirus de este domingo, se aclaró que corresponden al personal de salud del Hospital Central de la ciudad capital. Sin perjuicio de estos resultados negativos, se reiterarán los test con 72 horas de diferencia para confirmar lo mismos.

Todos los contactos estrechos del caso positivo reportado este sábado deberán cumplir los 14 días de aislamiento preventivo.

En el transcurso de este domingo se dará de alta médica a un paciente, varón de 38 años quien obtuvo dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para su familia ni para la comunidad.

Los datos acumulados de la Provincia hasta este domingo 4 de octubre, son los siguientes: 143 diagnosticados; 105 recuperados; 28 casos activos (20 asintomáticos); cero fallecimientos por coronavirus; ocho casos en tránsito con egreso de la provincia y dos casos extranjeros importados. Se realizaron hasta ahora 14.069 test (1,02% de positividad).

Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la Provincia, son los siguientes: ingreso de camiones de carga: 468; control en la vía pública: 13.537 personas y 10.288 vehículos. Se labraron infracciones a 160 vehículos por restricción de circulación y patente; y a 420 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo.

En cuanto a los ingresos irregulares judicializados, fueron 11 (más dos contactos en estudio) y se intervino en 16 fiestas privadas.

Por otra parte, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario informó que en la semana fueron fiscalizados 56 comercios, labrándose 88 actas de infracción, con secuestro y destrucción de 1.500 kilos de mercaderías vencidas y dos clausuras preventivas.

Prevención del dengue

En relación a la lucha contra el dengue, este lunes se realizarán tareas de control de focos y tratamiento con larvicidas en los barrios Obrero y Belgrano de Ing. Juárez; Juan Domingo Perón de Laguna Blanca; San Luis de Las Lomitas; centro del El Colorado; 12 de Octubre de Pirané y barrios Emilio Tomás, Santa Rosa y Villa Lourdes de Formosa capital.

También se concretarán trabajos de descacharrizado en el barrio Sagrado Corazón (en conjunto con el municipio capitalino).

Bloqueo a Belgrano

El Consejo señaló que a partir de los diagnósticos positivos del día de la fecha, se profundizan las tareas de investigación epidemiológica en las localidades de General Belgrano y Clorinda, con rastreo de contactos estrechos y búsqueda activa de casos.

Con relación a General Belgrano, se dispuso de manera preventiva el bloqueo de dicha localidad a partir de este domingo, como así también el aislamiento social, preventivo y obligatorio, mientras la situación epidemiológica lo requiera.

Durante la vigencia de estas medidas, los vecinos de General Belgrano deberán permanecer en sus residencias habituales, abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y solo realizar desplazamientos mínimos e indispensables para abastecerse de alimentos, elementos de limpieza y medicamentos. Quedan suspendidas las medidas de flexibilización de actividades dispuestas a nivel provincial y caduca la totalidad de los certificados de circulación provincial.

Se establecerán los nuevos certificados únicamente para el personal esencial, los cuales deberán ser gestionados y emitidos en la página www.formosa.gob.ar.

Se encuentran exceptuadas del aislamiento, las actividades y servicios declarados como esenciales, entre ellos, personal de salud, fuerzas de seguridad, autoridades superiores de los gobiernos nacional, provincial y municipal, los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal convocados para garantizar servicios esenciales y otros cuya lista podrá consultarse en la norma que estará publicada en la página digital www.formosa.gob.ar.

San Francisco de Asís

Por último, el Consejo consideró oportuno en el día de San Francisco de Asís resaltar el mensaje del Santo Padre, que dice: “Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos constituirnos en un ‘nosotros’ que habita la casa común”.

“Nuestra casa común es Formosa, y el “nosotros” los 640 mil formoseños y formoseñas. No existe salida individual. De esta salimos juntos. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, finalizó el parte de este domingo.