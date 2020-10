““El modelo formoseño es un modelo peronista"

El presidente del bloque de Diputados Provinciales del PJ, Agustín Samaniego se refirió a la celebración histórica y virtual que vivirá su partido este 17 de Octubre. “Vaya si es momento de manifestar- expresó- nuestra lealtad al proyecto nacional y popular que con tanto esfuerzo llevan adelante nuestro Presidente Alberto Fernández y la Vice Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La reconstrucción de la Argentina está en marcha. Es el compromiso que debemos asumir, dar todo de nosotros para que con los ideales de Perón y Eva Perón, edifiquemos un país más justo, libre y solidario, donde seamos más dignos, mejores, mas humanos”.“Los momentos trascendentales que estamos viviendo en la historia de la humanidad, le otorgan a este 17 de Octubre una significación particular. La situación actual de la Argentina hace propicio analizar y reflexionar sobre este día de surgimiento del movimiento político más grande de Latinoamérica. La forma que estamos enfrentando los formoseños esta pandemia donde nuestro modelo, nutrido de la doctrina peronista, responde a las máximas exigencias, nos da a los formoseños sobrados motivos para rendir lealtad al esfuerzo y al compromiso del pueblo en su conjunto” expresó.“La epidemia por coronavirus que azota al mundo entero, ha interpelado ideologías y formas de ver y entender la vida. El Peronismo que hizo, desde su nacimiento, al amor y la solidaridad una categoría política, se redimensiona como respuesta integral para los problemas de las sociedades. La fuerza histórica de su doctrina filosófica se transforma en una opción ineludible para enfrentar las consecuencias económicas, sociales y éticas muy profundas que conlleva esta pandemia” consideró.Dijo el legislador que “Nuestro país afronta dos severas dificultades. La primera son las consecuencias de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, que dejó una Argentina con una hipertrofiada deuda financiera, y con una abultada deuda en lo social. Un país arrasado demostraba nuevamente que un proyecto para pocos no solo es moralmente reprochable sino inviable. La otra gran dificultad es por supuesto la pandemia, que requirió en los primeros meses reparar la desidia con que Juntos Por el Cambio manejó también la salud pública”.“Vaya si es momento de manifestar- expresó- nuestra lealtad al proyecto nacional y popular que con tanto esfuerzo llevan adelante nuestro Presidente Alberto Fernández y la Vice Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La reconstrucción de la Argentina está en marcha. Es el compromiso que debemos asumir, dar todo de nosotros para que con los ideales de Perón y Eva Perón, edifiquemos un país más justo, libre y solidario, donde seamos más dignos, mejores, mas humanos”.Más adelante agregó Samaniego que “El modelo formoseño es un modelo peronista. Reúne todas las características del Justicialismo, en la concepción de los problemas y en la ejecución de los proyectos. No es sectario ni excluyente. Desde el peronismo convoca en forma permanente a todas las fuerzas de nuestra comunidad a construir una provincia con inclusión social universal. Es momento oportuno de demostrar nuestra lealtad a todos y cada uno de los enormes logros que hemos alcanzado. Es una manera de defender lo conquistado, y de mirar los inmensos desafíos que tenemos para el futuro”.Consideró asimismo que “Las grandes transformaciones populares necesitan para su prosecución de liderazgos que aúnen esfuerzos, canalicen voluntades y brinden certidumbre. Con un proyecto de esperanza y planificado, el Gobernador Gildo Insfrán ha llevado al gobierno el espíritu del pueblo formoseño. Tiene como único condicionante de su gestión a su pueblo”.Agregó que Insfrán “Defiende un solo interés que es el del pueblo. En estos tiempos donde algunos piensan y actúan, en Formosa y en el resto del país, con especulaciones electoralistas, el gobernador no se detiene un solo segundo en pensar en votos. Su preocupación y ocupación es cuidar la salud y la vida de sus comprovincianos. Una buena forma de exponer nuestra lealtad y amor al prójimo es cuidándonos entre todos, para que sigamos defendiendo nuestro estatus sanitario”.