En el Mes de la Inclusión, Martín Zárate, estudiante del Profesorado de Educación Especial de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), reflexionó sobre la importancia de la conmemoración, marcando que “la inclusión no es solamente para las personas con discapacidad, sino para todos los que son tratados de manera diferente”.

“En la carrera me va bastante bien y estoy cursando el primer año. La pandemia no me afectó demasiado porque siempre me llevé bastante bien con la tecnología. Tengo muy buena afinidad con los programas de texto a voz, concretamente con lectores de pantalla”, explicó.

Enfatizó que “la inclusión abarca a todos, no sólo lo académico, también social. Los invito a reflexionar sobre ello, ya que la inclusión no es solamente para las personas con discapacidad, sino para todos los que son tratados de manera diferente”.

“Creo que vamos bien en este aspecto, pero todavía falta bastante. Espero que la gente se tome este mes para instruirse más, así la inclusión mejora”, señaló.

Sobre la UNaF valoró que “está preparada para tratar con personas como nosotros. Hay muchas herramientas que son muy útiles y los profesores tienen un muy buen desempeño. Siempre están dispuestos a ayudarnos, así que me siento muy cómodo”.