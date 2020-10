“Hablemos de ESI” Conversatorio destinado a estudiantes secundarios

Mañana, a las 17:30 horas, a través de la plataforma zoom y por medio de la transmisión en vivo en la página del Ministerio de Cultura y Educación, se llevará a cabo el “Conversatorio hablemos de ESI”. El mismo, es organizado por la Dirección de Planeamiento Educativo en conjunto con la Federación de Centro de Estudiantes Secundarios (FeCES) Y el Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC).“Hablemos de ESI, un título muy abierto, que da lugar a que los estudiantes puedan plantear sus inquietudes como, por ejemplo, ¿qué les está pasando en este momento? La idea es poder llegar a ellos, a través de acciones que realmente les interesan y que a la vez, son importantes para el contexto actual”, expresó la Directora de Planeamiento Educativo, Lic. Elsa Álvarez.El Conversatorio está destinado a estudiantes secundarios y abordará temáticas referidas a conceptualizaciones sobre la sexualidad; la sexualidad como enfoque de derecho en la escuela secundaria y los cinco ejes de la ESI que son: Reconocer la perspectiva de género; Respetar la diversidad, Valorar la afectividad; Ejercer nuestros derechos y Cuidar el cuerpo. Es un trabajo en donde se propone escuchar las voces de los jóvenes y dar cumplimiento a lo que establecen las leyes y normativas provinciales en la cuestión de la ESI como un derecho humano fundamental.“El objetivo es poder visibilizar los intereses y las temáticas que nuestros estudiantes demandan hoy, porque nosotros siempre decimos que nuestros estudiantes aunque sean sujetos de derecho no significa que sean sujetos autosuficientes. Por la etapa de la adolescencia que el joven está atravesando, necesita contar con un adulto de confianza que lo pueda acompañar en este proceso de sexuación ya que en estas etapas comienzas los vínculos, los primeros noviazgos”, manifestó Sebastían Rossi, integrante del equipo técnico de Planeamiento Educativo. Además agregó: “La Dirección, llevó adelante una encuesta dirigida a aproximadamente 300 estudiantes, donde ellos manifestaron la importancia de la ESI en las escuelas obteniendo un interés de casi el 97%. Luego, nombraron las temáticas que para ellos eran más relevantes, entre las cuales se encuentran: la ESI como derecho, la conceptualización de la ESI. Todos estos datos fueron utilizados para definir las temáticas del Conversatorio.Por otra parte, la directora Álvarez acotó: “Coincidentemente con este momento, estamos lanzando la jornada de Educar en Igualdad, prevención y erradicación de violencia de género. En los tiempos de presencialidad se realizaba una jornada intensa con docentes, estudiantes, familia. Hoy, no podemos reunirnos, pero de igual manera no queremos dejar pasar por alto por esta actividad, ya que sabemos que se necesitan estos espacios de contacto con los estudiantes para poder seguir trabajando en los cambios culturales, para que las conductas sexistas, segregacionistas de violencia, puedan modificarse en la sociedad. Los cambios culturales son lentos, pero la escuela es un espacio importante para eso, porque desde ella se puede trabajar para modificar conductas, estereotipos, creencias, prejuicios. Es por ello, que desde el programa de ESI con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Educación, decidimos hacer esta jornada y contactar con estudiantes y docentes de forma virtual”.Esta jornada de Educar en Igualdad, ha sido instituida por la Ley Nacional 27.234 y pone mucho énfasis en la temática de violencia contra la mujer, que se ha agravado aún más en esta época de cuarentena obligatoria. Los tiempos actuales, han obligado a modificar las estrategias de trabajo y comunicación, pero no ha sido motivo suficiente para evitar su realización.