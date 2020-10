Fernández Patri destacó las obras que incluyó Formosa en el proyecto de Presupuesto Nacional

El proyecto de Presupuesto para el año 2021 del Poder Ejecutivo recibió 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones en la sesión especial que duró 17 horas y culminó a las 8,30 horas de este jueves. Ahora la discusión pasa al Senado.El diputado nacional por Formosa Ramiro Fernández Patri destacó las obras que Formosa logró incluir en el proyecto, sobresaliendo los dos acueductos, calificados como las obras del siglo para la provincia, impulsados por el gobernador Gildo Insfrán.“Teníamos tres puntos a tratar, la incorporación de la Argentina como miembro no regional al Banco Asiático, esto permitirá conseguir fondos de financiamiento para la infraestructura, la modificación de un convenio con el Fonplata y el Presupuesto 2020/2021, el primer presupuesto que tiene aprobado por ley el presidente Alberto Fernández ya que en su primer año de gestión” señaló el legislador, en contacto con AGENFOR.Al comentar cómo fue la votación, detalló que si bien “El bloque mayoritario de la oposición, Juntos por el Cambio, tuvo la oportunidad de seguir un proceso con siete reuniones de comisión, con la posibilidad de explayarse y la participación de los ministros de las áreas, pudieron pedir algunas obras para sus provincias”, al momento de la votación, se abstuvieron de votar en general, y “en algunos artículos fueron aprobando, en la gran mayoría de los otros, también se abstuvieron”.“La provincia de Formosa tuvo logros muy importantes, además de los que ya incluía el Presupuesto, están los acueductos que son las obras del siglo para los formoseños, no solo las pensó el gobernador Gildo Insfrán para estas generaciones, sino la mirada puesta como estadista, para el futuro” resaltó Fernández Patri.Se trata del Acueducto del Noreste Formoseño, tramo Puerto Pilcomayo- Villa General Güemes de 198 kilómetros de longitud, siendo su área de influencia la ruta nacional N°86, estando previsto el primer tramo Puerto Pilcomayo-Laguna Blanca con un presupuesto total de $16.800.000.000, y el Acueducto del Desarrollo Formoseño tramo Río Paraguay- Ingeniero Juárez y una longitud de 452 kilómetros, recorriendo la ruta nacional 81 con un presupuesto estimado de 69.750 millones de pesos.Entre otros puntos conseguidos por Formosa, se establece un régimen especial de regularización de deudas de distribuidoras de energía eléctrica con CAMMESA. En ese sentido explicó que “la gran mayoría de las distribuidoras en la Argentina al 20 de septiembre de este año registraban importantes deudas con el generador de la energía (CAMMESA), y el gobierno nacional a partir de esta ley, hacia una especie de condonación de esas deudas, pero había cinco o seis provincias que prácticamente no tenían deudas, entre ellas Refsa de Formosa”.Dijo que por gestiones del gobernador Gildo Insfrán, el artículo sufrió modificaciones y ahora “por ser buenos pagadores, Refsa ahora tendrá un crédito de hasta cinco cuotas de valor de lo que le correspondería a otras distribuidoras, para poder hacer obras de infraestructura eléctrica en la provincia, poder seguir sosteniendo planes como la Tarifa Social, con un impacto importante”.Se logró además la modificación del artículo 124 que crea un régimen aduanero especial de frontera para toda la provincia de Misiones, ampliándolo a todas las áreas de fronteras de la Argentina. “Formosa tiene la posibilidad de generar esas áreas aduaneras especiales para que con, incentivos fiscales, se puede generar la instalación de nuevas industrias, empresas, que permitan generar exportaciones y divisas para el país”.Al mismo tiempo dijo que un artículo prevé obras de conectividad de las cuales Formosa también será beneficiaria, para seguir “ampliando la red de fibra óptica”.El presupuesto prevé además un incremento del 25% con respecto al año pasado para la Universidad Nacional de Formosa y un aumento del ciento por ciento en inversión en infraestructura en la Argentina, respecto a la del año pasado.La inversión en innovación y desarrollo aumentará un 160%: “salimos de un modelo de especulación financiera, a un modelo de producción, empleo, trabajo donde la renovación es necesaria, y ahí se ve manifestada en el presupuesto” explicó.Al continuar detallando el proyecto que pasó al Senado, recordó que “Volvemos a tener un ministerio de Salud Pública, con un aumento del 49% en términos reales respecto del 2019, educación y conectividad un 11%, y la inclusión social un aumento del 50%. En políticas de gestión y perspectiva de género aumentan un 1350% para el sector”.