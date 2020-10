Estafas telefónicas. Una mujer perdió más de 300 mil pesos con esa maniobra

Ante la creciente cantidad de casos de estafas telefónicas y canales electrónicos en Formosa y otros puntos del país, la Policía realiza una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de estos delitos.

Con la finalidad de evitar estas maniobras, que en su mayoría tiene como víctimas a los adultos mayores, es importante mencionar un hecho real que ocurrió en los últimos días en la provincia para prevenir a la ciudadanía formoseña.

Días atrás una mujer de 65 años tenía intenciones de vender su vehículo y tras dialogar con sus familiares más cercanos le comentaron que podía ofrecerlo en la red social Facebook, accediendo a realizar la publicación con un número de teléfono de contacto para posibles interesados.

Ese mismo día recibió una llamada de un supuesto interesado en adquirir el automóvil, aduciendo ser de la localidad de Pirané y que la transacción de compra la realizaría a través de cuentas bancarias, solicitándole su número de CBU.

La mujer le pasó el número de CBU de su pareja, el sujeto le dijo que no podía realizar la transferencia, solicitándole otra cuenta para depositarle el dinero, accediendo la mujer a pasarle su número de CBU y luego el de su hijo.

Después verificaron las cuentas y no se había acreditado el dinero, situación que le hizo saber el sujeto, respondiéndole que debía descargar en su celular la aplicación Link Token del Banco Nación, y que luego le pase su usuario y contraseña de la cuenta, a lo que accedió la mujer y pasó todos los datos requeridos.

El Link Token se utiliza para realizar operaciones directamente por Home Banking, sin dirigirte previamente a un cajero automático. Esa plataforma habilita a realizar: altas de cuentas nuevas para transferencias, validar las transferencias, altas de nuevos celulares y tarjeta SUBE para recargas y altas de tarjetas de crédito para pagos, entre otros.

Posteriormente, la mujer volvió a revisar su cuenta y advirtió que allí se gestionó un préstamo de 320.000 pesos, cuyo dinero la damnificada no solicitó, advirtiendo recién en ese momento que fue estafada por el sujeto que le pidió todos los datos y que ingenuamente la mujer le facilitó. A partir de ese momento, perdió contacto con el sujeto.

Para evitar ser víctima de estas maniobras que indefectiblemente terminan en una estafa, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) brindó algunas recomendaciones sobre las mejores prácticas para operar de manera segura con los canales y medios electrónicos, como el home banking.

Algunos aspectos importantes a tener en cuenta son: el Banco no te llamará o enviará correos electrónicos para pedir tus datos personales o bancarios. Para el cobro del IFE, jubilaciones, pensiones o cualquier otra asignación nunca te pedirán como condición realizar una transferencia de dinero. Todos estos trámites son gratuitos y no requieren intermediaciones ni gestorías. Las entidades bancarias no deben efectuar ningún tipo de descuento sobre el IFE.

Recomendaciones:

1) No facilite sus datos personales (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto. Tu banco tampoco te va a pedir esa información.

2) No ingrese datos personales o bancarios en sitios por medio de links que te llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos. Mantenga siempre actualizado sus datos de contacto con el banco donde usted es cliente.

3) No acepte beneficio en los que te pidan a cambio hacer una transferencia de dinero.

4) Tampoco la asistencia -presencial o telefónica- de terceras personas para operar en cajeros automáticos. Recuerde que está prohibido hablar por teléfono celular en entidades bancarias y en los lugares asignados a dichos cajeros automáticos.

5) Ante la menor duda, contáctese con el banco a través de sus canales oficiales.

Maniobras como las descriptas están tipificadas como delito; llame a la línea de emergencia 911 y denuncie en la dependencia policial más próxima a su domicilio.