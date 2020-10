El defensor del Pueblo denunció que por la escasez reinante piden hasta 1.300 pesos por 50 litros de agua potable

A esto, se le suma obviamente la bajante crítica del Río Paraguay y las contaminaciones que se producen en la alta cuenca desde Asunción, como así también la que ocasionamos nosotros mismos-Los permanentes reclamos y quejas de usuarios y vecinos de distintos barrios de nuestra ciudad, entre los que sobresalen los de Villa del Carmen, El Quebrachito, Sagrado Corazón y otros por la falta de agua potable, llevó a la Defensoría del Pueblo a peticionar tanto a la Empresa Aguas de Formosa SA y al SPAP que coordinen de manera urgente medidas para mitigar esta situación, frente a las altas temperaturas reinantes y es por ello que, puntualmente se instó a los mismos a llevar agua potable en camiones cisternas a los sitios más vulnerables y así poder llenar aljibes, cisternas, tanques o cualquier otro recipiente que permita afrontar la total falta del vital líquido en centenares de hogares. Tal es la situación a la que hemos llegado que, ingresaron denuncias por la venta de agua en determinados barrios donde 50 litros se ofrecen a 1300, 100 litros a 2200 y 200 litros a 2800 pesos, convirtiéndose de esta manera “el agua en una de las mercancías más caras y buscadas por la gente”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, también informó, “que se le peticionó formalmente al Intendente de la Ciudad Jorge Jofré y al Director de Bromatología Dr. Jorge Tarantini, que proceda a clausurar todos los lavaderos de vehículos y prendas que no se encuentren habilitados o estén funcionando irregularmente, como un aporte a nuestra Comunidad frente a la escasez de agua potable, como así también todas otras medidas que redunden en beneficio de los vecinos”. Gialluca señaló que, estamos frente a una situación de bajante del Río Paraguay muy fuerte y que posiblemente se profundice, con lo cual, todos los trabajos para reforzar el ingreso de agua cruda a las plantas potabilizadoras, son bienvenidas; “pero lo que nadie dijo hasta ahora es que la contaminación que posee desde hace tiempo y que ha recrudecido con estas sequías el Río Paraguay, hace que las -tomas de agua de la empresa local, como así también los -canastos de protección y sus bombas-, están siendo gravemente afectadas por la gran cantidad de basura de todo tipo que no solamente tapona a las antes citadas, sino que, hasta dañan la infraestructura de captación de agua y ni que hablar del perjuicio que ocasiona a la calidad de la misma-”. Es que, Institucionalmente no podemos olvidarnos de que este Río Internacional tiene aguas arriba a una capital de un país sudamericano que hasta la fecha no cuenta con una planta de tratamiento fecal y así se vierten diariamente cerca de 300 mil m3 de aguas de desagües, a lo que se le suma los vertidos producidos por las fábricas que arrojan directamente al agua sustancias químicas y metales pesados como el plomo o cromo que se acumulan en los peces que luego consumen las personas. Por ello, reiteraremos a la Cancillería Argentina que adopte las medidas y reclamos internacionales necesarios para que se cumpla con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, además de que Paraguay invierta en infraestructura para no contaminar un Río Internacional compartido con Argentina. En esto, también está, nuestra responsabilidad, educación e información para no continuar arrojando plásticos, botellas de vidrios, pilas, latas y todo lo que nos podamos imaginar, “lo que habla a las claras que la materia ambiental debe ocupar en la agenda política de nuestro país y de latinoamérica un lugar preponderante y trabajar coordinadamente para así preservar nuestros cursos hídricos compartidos y el ambiente en general, ya que, en la actualidad somos nosotros los humanos los que producimos los incendios y continuamos contaminando los cursos de aguas, al punto de no poder hoy trasladarla hacia cada una de nuestros hogares”.