Desde El Quebracho defendieron la gestión de Insfrán

Desde el extremo oeste provincial llegó el respaldo a la gestión del gobernador Gildo Insfrán, en su defensa de la salud y la vida, en la crisis por coronavirus que azota al mundo entero.

Adonías Gómez cacique de la etnia wichí y vecino de El Quebracho (Ramón Lista) se sintió tocado por las críticas hacia el primer mandatario desde los medios de comunicación porteños, sin conocer si quiera la realidad local.

“Creo que la gente de afuera tendrían que respetar, porque el gobernador que tenemos fue siempre elegido por el pueblo, por eso está en su mandato. Lo que vemos es que el hombre trabaja muy bien, hace un buen gobierno, con todo su equipo” señaló en un contacto con Agenfor.

Desde el extremo oeste provincial, a 560 kilómetros de Formosa Capital el dirigente, ex director de la etnia wichí, defendió el Modelo Formoseño que conoce y aclaró que “ por eso me molesta cuando escucho y miro los medios, noticias que critican a nuestro gobernador”.

Opinó Gómez que frente a la pandemia por Covid19, el gobierno provincia se encuentra trabajando muy bien, y fue más allá al señalar que Formosa se erige como ejemplo para otras provincias del país.

“Apoyamos 100 por ciento a las autoridades, desde la Iglesia Anglicana, porque si no se hubieran hecho las cosas que se hacen, los protocolos que se aplican, creo que hoy en día no estaríamos tranquilos. Lo que se hizo desde el gobierno es algo que resultó, se frenó mucho, esto no quiere decir que no pueden haber casos de coronavirus, pero creo que estamos preparados para enfrentarlo” insistió.