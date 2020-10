Coronavirus: un formoseño que ingresó a Clorinda desde el Paraguay por un paso no habilitado dio positivo

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que de 203 test de vigilancia y búsqueda activa de casos uno de ellos resultó positivo a coronavirus.Se trata de un joven asintomático de 21 años, formoseño que ingresó a nuestro territorio por paso no habilitado en Clorinda desde la República del Paraguay. El paciente refiere haber cruzado la frontera el día 7 de octubre; ese mismo día se presenta al Hospital de Clorinda informando sobre su ingreso irregular, activándose el protocolo. Estando aislado en dicha ciudad, es hisopado y sus muestras arrojan resultado positivo a coronavirus, razón por la cual es derivado al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, donde se encuentra internado en buen estado general.Los datos acumulados de la provincia al domingo 11 de octubre son los siguientes: 153 diagnosticados, 107 recuperados, 35 casos activos, sin fallecimientos por coronavirus.Además, 11 casos en tránsito con egreso de la provincia y existen en la actualidad 1035 personas en cuarentena y 15.836 test realizados, que representan el 0,97% de positividad.El Consejo informó la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes. En el caso de Clorinda, fueron diagnosticados 32 casos, 16 activos. Hay en la segunda ciudad 137 personas en Clorinda, 109 en la misma ciudad y 28 en Formosa.Del total de casos, 2 fueron diagnosticados en julio, 7 en agosto, 10 en septiembre y 13 en octubre.En cuanto a la localidad de General Belgrano, hasta el momento se diagnosticaron seis casos, en el mes de octubre que permanecen activos. En aquella localidad, hay 125 en cuarentena.Se informó también el trabajo policial en toda la provincia, con el registro de 567 camiones de carga, el control de 11050 en la vía pública y 7576 vehículos.En cuanto a infracciones, 156 vehículos por restricción de circulación y patente; y 460 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.La policía detectó y judicializó 5 casos de ingresos irregulares y se encuentran en estudio 17 contactos. Además se informó de dos transportistas que incumplieron su corredor sanitario, más dos contactos en estudio.La fuerza constató e intervino en 22 fiestas privadas.Este domingo, el Consejo informó que hasta el momento la Justicia de Paz tiene 313 sentencias condenatorias efectivas por violaciones a las medidas sanitarias vigentes en el marco de la pandemia. Asimismo se dictaron 69 sentencias absolutorias, 4 perdones judiciales, 35 causas desestimadas, 2 con suspensión de juicio a prueba y 4 con declaración de incompetencia territorial. Estas causas implicaron el juzgamiento de 1.346 infractores.En otro orden, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario informó que en la semana fueron fiscalizados 56 comercios, labrándose 19 actas de infracción, con secuestro y destrucción de 300 kilogramos de mercadería vencida y 4 clausuras preventivas.“ Comprovincianos, se ha hecho pública una solicitada firmada por todos los gobernadores y gobernadoras del país convocando a toda la población argentina a comprometerse y profundizar los cuidados. La pandemia se extiende en el tiempo en todo el mundo y no hay lugar para conductas irresponsables ni mezquindades. El mensaje más importante es que a pesar de cualquier diferencia debemos estar unidos para defender la vida” exhortaron desde el organismo provincial.