Continúa vigente el régimen especial de pago de tributos municipales hasta en 24 cuotas sin interés

Sebastián Rojas, responsable de la Agencia de Recaudación de la comuna capitalina informó los beneficios que tendrán los contribuyentes que se adhieran al nuevo régimen especial de pago de tributos municipales, al igual que aquellos comerciantes que tengan sus actividades suspendidas por las medidas sanitarias.“Desde inicios de septiembre está vigente este plan de pago que tiene dos cuestiones fundamentales, por un lado, permite regularizar las deudas que registren los contribuyentes en general y comerciantes en particular hasta en 24 cuotas sin intereses de financiación”, destacó el funcionario.“Por otra parte, aquellos comercios que tengan actividades suspendidas producto de las medidas sanitarias que se han implementado pueden pedir la condonación de todas las tasas municipales que estén relacionadas con su actividad comercial y los vecinos y vecinas pueden aprovechar los beneficios de este plan hasta el mes de diciembre, pero es importante que comiencen a realizar estas gestiones lo más pronto posible y no los dejen para última hora, para evitar aglomeraciones”, expresó.Al mismo tiempo, Rojas resaltó que desde inicios del mes de septiembre hasta la fecha se han registrado casi 500 planes de pago vinculados con este nuevo régimen. Además, recordó a los contribuyentes que el 14 de octubre vence una nueva cuota de la tasa única de servicios, el impuesto inmobiliario y la tasa de utilización de la vía pública.Al aludir a la respuesta del municipio en relación al pago de tributos, el funcionario dijo: “los servicios que brinda el municipio se siguen ejecutando diariamente con la misma intensidad y el compromiso de siempre, atendiendo a la demanda y las solicitudes de los vecinos”.En ese marco, detalló: “los trabajos de bacheo, el enripiado y arreglo de calles, las tareas de recolección de residuos, el mantenimiento del alumbrado público, la atención de animales, el Centro de Atención al Vecino, entre tantos otros, son servicios que se solventan con las tasas municipales que abonan los vecinos y pueden mejorar en la medida que aumente el cumplimiento por parte de los contribuyentes”.Desde la Agencia de Recaudación informaron que la atención al público se realiza en las oficinas ubicadas sobre la calle Fotheringham, entre 17 de Octubre y Fortín Yunká, y en Pringles y Rivadavia, de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20 horas; y en el Centro Cívico Municipal de la Jurisdicción Cinco, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 17 a 19 horas.Las formas de pago no presenciales de los tributos municipales que están disponibles son varias, entre ellas: el homebanking, generando el importe y/o periodo a pagar con Clave Fiscal Municipal; y también ingresando al homebanking (red link), verificando en Agenda de Pago donde figura el importe y/o periodo generado con la Clave Fiscal.Otra posibilidad es mediante el uso de la aplicación Onda del Banco Formosa y también se puede abonar por los sistemas Bapro Pagos, Pago Fácil, Rapipago y por transferencia electrónica, solicitando información al correo electrónico: recaudacion@formosatuciudad.gob.ar o a los teléfonos 370 4336478 / 370 4336465.