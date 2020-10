Bareiro instó a consolidar el Modelo Formoseño de la salud

El Dr. Hugo Bareiro, responsable de la Unidad de Pronta Atención de Contingencia (UPAC) indicó que el estatus sanitario de la provincia de Formosa durante la pandemia de coronavirus “no es casualidad”, sino fruto de “la mentalidad visionaria, de la actitud de liderazgo, la planificación, organización y ejecución del gobernador Gildo Insfrán”.En declaraciones a AGENFOR, el doctor Hugo Bareiro contextualizó que durante la gestión nacional macrista y “mientras en Argentina se perdía en cantidad y calidad de vida de la gente, los recursos resultaban cada vez menos eficientes, en la provincia de Formosa no se perdió iniciativa, liderazgo ni oportunidad para mejoras. Aunque con menor intensidad y velocidad, se continuó invirtiendo en todos los puntos del Plan Estratégico Provincial, donde la salud está incluida”.“Tanto es así, que con la llegada de esta pandemia observamos el volumen de las obras realizadas y, de la organización de un sistema que permitió una rápida respuesta sanitaria”, continuó.En este sentido, resaltó que Formosa cuenta con “el único hospital del país que se dedica exclusivamente a la atención de los casos positivos de COVID-19, que tiene las herramientas y condiciones para superar esta pandemia”.Bareiro remarcó que “esto no es casualidad, sino que es fruto de la mentalidad visionaria, de la actitud de liderazgo, la planificación, organización y ejecución del gobernador Gildo Insfrán”.Señaló que si bien no tiene “la oportunidad de hablar fluidamente con el Gobernador, creo interpretar en sus dichos y sobre todo en sus hechos, que nos está diciendo a todos los formoseños y formoseñas, principalmente a quienes trabajamos en salud: que hay una forma diferente de producir salud. Es hora de que los trabajadores de la salud y el pueblo formoseño no solamente nos dediquemos a apagar incendios sino que empecemos a trabajar organizadamente, para poder ser más eficientes y estar a la altura de las herramientas, de las infraestructuras y de los recursos tecnológicos que se ponen a nuestra disposición”.Asimismo, instó a quienes están comprometidos con la salud en la provincia de Formosa a “fortificar y consolidar el Modelo Formoseño de salud y a pensar en el mediano y largo plazo construyendo consensos que apunten a que cada paso que se dé, que cada medida, que cada resolución que se adopte, resulten consistentes y coherentes con la visión compartida de generar cada vez más y mejores resultados de salud, mejor distribuidos y más equitativos”.“Pensar en mejorar cada vez más la salud de los formoseños y formoseñas, reduciendo la morbi-mortalidad y mejorar aún más los indicadores sanitarios; de superar las fragmentaciones, avanzando hacia una integración inteligente de nuestro sistema provincial de salud con la finalidad de mejorar el uso racional, eficiente y sostenible de todos nuestros recursos estatales y privados, planteando un debate sincero de ideas”, agregó el médico.Sobre el final, subrayó que “no se debe olvidar que el principal destinatario de las políticas de Gobierno del doctor Insfrán es el habitante formoseño, sin distinción de clase, raza, religión o color. Por lo tanto, en primer lugar, todos los planes o posibles soluciones deben estar enfocados en el punto de vista de los formoseños en general, que necesiten respuestas adecuadas en tiempo y forma a sus problemas de salud”.“Debemos poner en foco una mirada de largo plazo, que sea realizable y sostenible. Mi mayor anhelo es despertar la participación activa y un debate imprescindible para consolidar el modelo formoseño de la salud”, afirmó para culminar.