Antinori: “Formosa ha demostrado continuidad en la administración de sus recursos, aún en la pandemia”

El subsecretario de Hacienda y Finanzas de la provincia, el contador Miguel Antinori, subrayó que Formosa “ha tenido un adecuado y acabado cumplimiento de las normativas previstas en cuanto a indicadores sostenidos, en particular lo vinculado al estado económico-financiero, en un resultado consolidado”.“El Estado formoseño ha concluido en gestión e incluso en análisis de seguimiento por parte del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que es el que evalúa lo que son justamente las normativas e indicadores a cada provincia”, pormenorizó el funcionario en declaraciones a AGENFOR.En ese sentido, marcó que “al cabo del tercer trimestre, la provincia ha tenido un adecuado y acabado cumplimiento de las normativas previstas en cuanto a indicadores sostenidos, en particular lo vinculado al estado económico-financiero, en un resultado consolidado”.“Se ha demostrado la continuidad presentada en el primer trimestre. Es decir, sus números están siendo administrados bajo esos parámetros, incluso en el marco de esta emergencia sanitaria”, resaltó.En relación a la transparencia, apuntó que “hay indicadores vinculados con pautas de presentación y difusión que también fueron aprobadas por el Consejo, por lo tanto transcurrido este tercer trimestre, en un esquema sanitario bastante difícil, el Estado formoseño está sosteniendo su equilibrio y mantiene sus cuentas fiscales en orden”.Particularmente, destacó “el porcentaje que hace a la aplicación del gasto desde el punto de vista de la clasificación por finalidades y funciones en materia presupuestaria”, aspecto en el que el Gobierno provincial informa “una aplicación del orden del 65% aproximadamente de lo que es el rubro de servicios sociales del presupuesto, lo cual contempla e incluye lo que es salud, educación, promoción y seguridad social, entre otros importantes”.A la par, recalcó, se sostiene “la aplicación para el desarrollo económico, en lo concerniente a obras públicas”.Consultado respecto del proyecto de presupuesto provincial, el subsecretario Antinori consignó a esta Agencia que “como los tiempos constitucionales lo imponen, como fecha límite al 30 de octubre, es el plazo de elevación a la Honorable Legislatura Provincial por parte del Ejecutivo”.“Normalmente, también se acompaña el proyecto con documentos complementarios vinculados a lo que es precisiones de ejecución del gasto, así lo marca la Ley de Responsabilidad Fiscal, y a la vez además una suerte de presupuesto plurianual que requiera metas respecto de un trienio, en este caso estamos hablando de 2021-2023”, consignó el funcionario.Indicó que “los equipos técnicos del Ministerio de Economía están compaginando el presupuesto. Nosotros prácticamente no ofrecemos novedades ni volantazos en estadísticas de porcentajes en cuanto a finalidades, funciones, propuestas de equilibrio y porcentualidad de obra pública, ya que la focalización presupuestaria está inserta en un programa provincial”.“Hoy tenemos en ejecución y en proceso el plan quinquenal 2020-2025 y el presupuesto es la herramienta de concreción de ese programa y en ese marco estamos trabajando, administrando lo que es la posibilidad de la infraestructura de menor escala, que se la administra con recursos propios, es decir provinciales, provenientes de la coparticipación”, manifestó.En este punto, sostuvo que “Formosa no va a cambiar esta tesitura de proyección de gastos, incluido lo que viene, que es el escenario post pandemia. En un marco de equilibrio, que es la regla innegociable, sostendremos la política de ejecución del gasto marcada por los lineamientos que establece el Poder Ejecutivo Provincial”.En relación al pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), el contador Antinori especificó que “también, la práctica presupuestaria característica de la provincia es comenzar a previsionar la atención de este compromiso sustantivo de cada semestre”.“Al inicio del semestre que genera este compromiso, que es julio, estamos ya previsionando partidas líquidas para la atención en tiempo y forma de ese rubro, que como bien lo indica la estadística Formosa lo ha tenido regularmente y en tiempos legales”, significó, recalcando que “es lo que ofrece como elemento de previsión el Estado al agente estatal activo y pasivo”, concluyó.